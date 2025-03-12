美國太空總署解僱首席科學家等23人 料續裁員 窒礙氣候研究

太空總署這次解僱僅23人，但發言人指會裁減更多。首輪裁員對象主要是凱文(Katherine Calvin)領導的首席科學家辦公室(Office of the Chief Scientist)，她是知名的氣候學家，對聯合國重要的氣候報告作出貢獻。發言人華納(Cheryl Warner)表示：「為了優化我們的勞動力及遵從(總統)行政命令，太空總署開始分階段裁減人手……少數人3月10日收到通知，他們被列入太空總署的縮減人手名單，這些員工可以選擇參加自願提早退休計劃，或完成縮減人手流程。」

美國太空總署(NASA)周二(11日)宣布，解僱首席科學家和其他員工以遵從總統特朗普的命令。傳媒指，這是特朗普政府破壞氣候變化研究連串動作的最新舉措。

至今太空總署避開了聯邦政府裁員潮，據報是特朗普提名的署長伊薩克曼(Jared Isaacman)在最後一刻干預所致。伊薩克曼是從事電子支付的億萬富豪，也是馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX的顧客，與馬斯克關係密切。

太空總織非官方新聞網「NASA觀察」(NASA Watch)引述內部備忘錄報道，新一輪裁員可能反映，太空總署焦點將從研究轉向探索。特朗普和馬斯克都支持人類登陸火星任務，特朗普在近日國會聯席會議演說中表示，美國將「把國旗插上火星，甚至更遙遠地方」。

特朗普斥氣候變化是「騙局」

太空總署在氣候研究上扮演關鍵角色，運作一系列地球監測衛星、從事空中和地面研究、發展複雜的氣候模型，並向研究人員和公眾提供開源數據。特朗普曾指氣候變化是「騙局」，也蔑視聯合國和氣候科學，在他執政下已二度讓美國退出巴黎協定。

據悉，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)數以百計員工已遭解僱，這是美國另一重要氣候機構，預計還有更多人被裁。

