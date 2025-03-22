美國太空軍：中國演練「衛星纏鬥」　對美差距迅速縮小

據《CNN》21日報道，美國太空軍聲稱，中國正在進行「衛星纏鬥」演練，作為太空能力擴張的一部分。美軍將領 強調，美國與主要對手在太空能力的差距正迅速縮小，美國應致力確保太空「優勢」。

美國太空軍副司令蓋特萊恩將軍（Gen. Michael A. Guetlein ）18日在一場國防計劃會議上表示，他們觀察到 「5個不同的太空物體在太空中同步且受控地相互接近和繞行」。蓋特萊恩形容這一狀況是美國的同級對手正在太空練習衛星 「纏鬥 」（dogfighting ），即 演練在軌操作的戰術與技巧。

有專家質疑「纏鬥」這 一術語

據美國太空軍發言人證實，蓋特萊恩所指的是中國進行 的行動，這些訊息是透過商業可用資訊觀察到的。雖然此類行動的目的尚不明確，且有專家對「纏鬥」這 一術語的使用提出質疑，但分析人士表示，包括中國在內的越來越多國家都在尋求發展太空反制技術。

據介紹，掌握太空反制技術的國家可能有能力摧毀衛星 或令其癱瘓，從而干擾敵方軍隊的通訊或發射、偵測飛彈等行動。這種干擾還可能嚴重影響全球導航系統，包括 銀行業務、貨物運輸乃至救護車調度等都會受到影響。