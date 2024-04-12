美國夫妻身高相差86.36厘米　刷新健力士世界紀錄

美國一對夫妻的身高差距冠絕全球，女方的身高足足比男方高了86.36厘米，成功刷新健力士世界紀錄。
女方潔西卡（Jessica Burns-McDonnell）身高177.8厘米，比大部分的亞州女性都來的高，而他的丈夫賴瑞（Larry McDonnell），卻因罹患侏儒症，導致身高只有91.44厘米。
友誼得以維持十幾年
同樣來自美國維珍尼亞州的兩人，小學時就認識彼此，賴瑞雖然比潔西卡年長兩歲，但因為留級，所以成為潔西卡的同班同學，生活圈、交友圈相似，讓他們的友誼得以維持十幾年。
長大後因緣際會下，兩人的居住地很近，他們也在這時發現，對對方的情感乎不單單是友情，奈何當時潔西卡已有男朋友，於是兩人仍舊以朋友相處，直到潔西卡恢復單身才正式交往，並邁入婚姻，還迎來他們的四個孩子。
對方陪伴下變成更好的人
原本這段故事並不被大眾所知，直到某一天賴瑞在Facebook上，發現最大身高差距的健力士世界紀錄保持者，來自英國的一對夫妻身高差距為56.8厘米，比潔西卡和賴瑞的數據少了快30厘米，於是他們決定向官方報名，並成功刷新紀錄。
對於普遍社會認為「男生要比女生高」的想法，潔西卡則認為，過度在乎一個人的外在的同時，就不會關注其他更值得被注意到的事情，例如他的內在，和賴瑞在一起的過程中，她感覺到自己在對方的陪伴下，變成更好的人，所以身高根本不是重點，也不會成為兩人間的阻礙。
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