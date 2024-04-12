美國夫妻身高相差86.36厘米　刷新健力士世界紀錄

美國一對夫妻的身高差距冠絕全球，女方的身高足足比男方高了86.36厘米，成功刷新健力士世界紀錄。

女方潔西卡（Jessica Burns-McDonnell）身高177.8厘米，比大部分的亞州女性都來的高，而他的丈夫賴瑞（Larry McDonnell），卻因罹患侏儒症，導致身高只有91.44厘米。

友誼得以維持十幾年

同樣來自美國維珍尼亞州的兩人，小學時就認識彼此，賴瑞雖然比潔西卡年長兩歲，但因為留級，所以成為潔西卡的同班同學，生活圈、交友圈相似，讓他們的友誼得以維持十幾年。

長大後因緣際會下，兩人的居住地很近，他們也在這時發現，對對方的情感乎不單單是友情，奈何當時潔西卡已有男朋友，於是兩人仍舊以朋友相處，直到潔西卡恢復單身才正式交往，並邁入婚姻，還迎來他們的四個孩子。