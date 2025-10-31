美國奧克蘭博物館被劫　雕刻海象牙等逾千件珍貴文物下落不明

美國加州的奧克蘭博物館（Oakland Museum）月中發生誇張竊盜案，包含金屬工藝珠寶、美洲原住民編織籃、運動賽事獎盃在內的超過1,000件珍貴文物，在10月15日凌晨時分被偷走。警方正在調查案件的詳細情況。 根據《美聯社》等報道，奧克蘭警方指出，事發於10月15日凌晨，地點是博物館的場外存放設施。奧克蘭博物館館長Lori Fogarty說，文物遇竊不僅是博物館的損失，更是整個社區的損失。她呼籲市民協助尋回，因為它們可能會流入跳蚤市場、古董店或當鋪上。

2023年，一名奧克蘭當地的男子闖入博物館，帶走一個加州淘金熱（Gold Rush）時期的珠寶盒。館長說，在公眾的幫助下成功追蹤到其流入一家當舖，她希望社區能再次提供幫助。 竊賊疑迅速偷取易搬運的珍貴文物 館長指出，竊賊似乎是利用機會進入建築物，迅速偷取易於搬運的物品後逃離現場。該博物館的使命是記錄加州的藝術、歷史與自然環境，館藏涵蓋從18世紀末期至今的加州藝術家作品，以及文物、照片、自然標本與聲音紀錄。 被偷走的物品包括已故藝術家兼金屬工藝大師Florence Resnikoff的頸鍊及一對雕刻海象牙作品。