美國女一夜情後沉船　Google揭靚仔床伴原來係殺人犯

能邂逅心儀對象是非常難得的事，美國一名女子艾瑪（Emma Klipstein）28歲時遇見了她的天菜對象，她們也很快就發生性關係，沒想到她在網上發現對方是名變態殺人犯。

現在30歲的艾瑪在自己主持的Podcast節目分享這段駭人經歷，她回憶，當時她還是大學生，在酒吧認識了一位28歲的帥氣男性，對方表示自己有經營公司，那天正好帶着所有員工出來慶祝。艾瑪便和對方的員工攀談，發現大家對男子的評價都很好，之後男子還為所有員工埋單，讓艾瑪對男子的好感度飆升。

「這個男人可以嫁」

於是艾瑪當晚就順水推舟地和男子發生性關係，隔天早上對方雖然趕着出門上班，仍不忘保持紳士作風，讓艾瑪留在公寓裏休息，讓艾瑪更加為之傾倒。

艾瑪在節目中說，那時她真的覺得「這個男人可以嫁」，只是好奇心驅使之下，讓她突然想去Google對方的身分，結果搜尋結果顯示，眼前這位溫柔紳士竟曾因殺人入獄8年，還會用攝影機偷拍約會對象的臉。