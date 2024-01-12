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國際
2024-01-12 16:45:04

美國女中士失去聽力仍活出自信　參加選美獲華盛頓小姐殊榮

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美國女中士失去聽力仍活出自信　參加選美獲華盛頓小姐殊榮

美國一名在軍中服役的女中士蒙森（Vanessa Munson）參與美國小姐選拔，憑藉自信和堅毅的魅力，成功獲選為華盛頓小姐。她表示希望自己的經歷能夠讓年輕女孩了解「妳可以成為任何妳想成為的人」。

據外媒報道，蒙森是華盛頓州的召募專員。她雖然擁有亮麗的外表，但也因為這樣從很小的時候就遭到欺凌，讓她開始過度在意他人的看法。為了增加自信，蒙森15歲開始參加選美比賽，多次獲得各種獎項，但就是不曾奪冠。

15歲開始參加選美比賽

與此同時，蒙森其實一直飽受耳疾之苦，17歲那年，她的耳膜上還破一個洞，動了二次手術才將它修補好。

大學畢業後，蒙森聽從父親的建議，投身軍旅。但由於她的病史，一開始她去面試的部門不允許她加入。後來她又向陸軍求助，陸軍在舉行豁免聽證會後讓她入伍。她說：「我一直感謝軍隊，因為他們給了我機會⋯⋯我認為這是我能為自己做出的最好的選擇。 它確實幫助我成為了今天的我。」

從軍六個月後耳疾再度惡化

然而從軍六個月後，蒙森的耳疾再度惡化，這次她動了數次手術，最後手術雖然成功了，但併發症也導致她失去聽力。儘管如此，蒙森並未被打倒，她反而回到了選美的世界： 「我很高興參加比賽，我沒有給自己任何獲勝的壓力，只是想要活在當下並享受這一刻。」

蒙森在接受採訪時表示：「我真的希望其他人認識到他們的價值，不是因為他們的外表，而是因為他們是誰，我認為，如果我能夠為別人的生活帶來一丁點的改變，那麼我就是走在正確的道路上。」現在，在今年秋天接受了第八次植入聽力裝置的手術後，蒙森將前往佛羅里達州奧蘭多參加美國小姐決選。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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