美國女中士失去聽力仍活出自信　參加選美獲華盛頓小姐殊榮

美國一名在軍中服役的女中士蒙森（Vanessa Munson）參與美國小姐選拔，憑藉自信和堅毅的魅力，成功獲選為華盛頓小姐。她表示希望自己的經歷能夠讓年輕女孩了解「妳可以成為任何妳想成為的人」。

據外媒報道，蒙森是華盛頓州的召募專員。她雖然擁有亮麗的外表，但也因為這樣從很小的時候就遭到欺凌，讓她開始過度在意他人的看法。為了增加自信，蒙森15歲開始參加選美比賽，多次獲得各種獎項，但就是不曾奪冠。

15歲開始參加選美比賽

與此同時，蒙森其實一直飽受耳疾之苦，17歲那年，她的耳膜上還破一個洞，動了二次手術才將它修補好。

大學畢業後，蒙森聽從父親的建議，投身軍旅。但由於她的病史，一開始她去面試的部門不允許她加入。後來她又向陸軍求助，陸軍在舉行豁免聽證會後讓她入伍。她說：「我一直感謝軍隊，因為他們給了我機會⋯⋯我認為這是我能為自己做出的最好的選擇。 它確實幫助我成為了今天的我。」