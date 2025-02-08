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國際
2025-02-08 17:15:36

美國女偶遇仙氣白鹿勁開心　網民：哈利波特就在附近吧

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美國女偶遇仙氣白鹿勁開心　網民：哈利波特就在附近吧

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美國一名女子在開車回家途中，意外遇見一頭通體雪白的鹿，牠優雅地站在森林旁的雪地裏，仙氣飄飄彷彿天使下凡般如夢似幻，而這段影片也在社交平台上爆紅，已累積近500萬次點閱。

「這真是我看過最美的生物」

TikTok用戶@carolynnrs在結束夜班後的返家途中，意外在一處森林發現一頭全身雪白的鹿。白鹿優雅地站在雪地裡，美得如萬似幻。她被眼前的景象所震撼，拍下了白鹿的身影，並分享到社交平台上興奮表示：「牠真是太不可思議了，從牠粉紅色的眼睛，可以看出這隻鹿是一隻真正的白化病鹿。牠看起來甚至不像真的！」

網友們也紛紛驚呼：「這真是我看過最美的生物」；「雪景融為一體了」；「希望牠不要被吃掉」；「哈利波特就在附近吧」。

白化症動物易遭天敵攻擊

隨後，天氣預報公司AccuWeather也在X平台上轉發了這段影片，並表示白化鹿的出現機率平均每3萬隻幼鹿中只有1隻，相當罕見。

白化症是一種遺傳性黑素合成障礙，特徵為眼部、皮膚和頭髮缺少部分或者全部黑色素。哺乳動物（包括人類）、魚類、鳥類、爬行類和兩棲類動物都可能出現白化症。雖然白化症的動物相當美麗，但由於牠們缺乏隱藏自己的先天優勢，不利於在野外生活，通常很容易遭到天敵攻擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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