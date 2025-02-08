美國女偶遇仙氣白鹿勁開心　網民：哈利波特就在附近吧

美國一名女子在開車回家途中，意外遇見一頭通體雪白的鹿，牠優雅地站在森林旁的雪地裏，仙氣飄飄彷彿天使下凡般如夢似幻，而這段影片也在社交平台上爆紅，已累積近500萬次點閱。

「這真是我看過最美的生物」

TikTok用戶@carolynnrs在結束夜班後的返家途中，意外在一處森林發現一頭全身雪白的鹿。白鹿優雅地站在雪地裡，美得如萬似幻。她被眼前的景象所震撼，拍下了白鹿的身影，並分享到社交平台上興奮表示：「牠真是太不可思議了，從牠粉紅色的眼睛，可以看出這隻鹿是一隻真正的白化病鹿。牠看起來甚至不像真的！」

網友們也紛紛驚呼：「這真是我看過最美的生物」；「雪景融為一體了」；「希望牠不要被吃掉」；「哈利波特就在附近吧」。