美國女塞偷食男友入行李箱焗死　要求贊助扮靚先肯出庭

佛州一名女子日前冷血將男友塞進行李箱後，活活將他悶死。最近她在審前聆訊上，竟對法官提出一個離譜要求，就是希望由專業的化妝團隊為她弄好妝髮，好讓她風光亮麗出庭，最後遭到法官拒絕。

該名女性被告為46歲的莎拉布恩（Sarah Boone），2日她在審前聆訊上，居然和法官談出庭條件，就是要求法院花錢派出一個團隊，陣容包括專業的化妝師和髮型師，為她設計好造型，她才願意出庭。

法官最初本來打算批准

據《紐約時報》報道，一名法官最初本來打算批准，但後來警方認為他們對這些化妝品存在安全擔憂時，該動議當場被拒絕，而化妝品在監獄中也被視為違禁品。

莎拉布恩涉嫌4年前在佛州溫特帕克（Winter Park）的一處公寓內，將男友托雷斯（Jorge Torres Jr）硬塞進一個行李箱後上鎖，導致他活活悶死。她被捕後辯稱，托雷斯是在一場酒後的捉迷藏遊戲中，自己爬進行李箱後死亡。