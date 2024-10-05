美國女塞偷食男友入行李箱焗死　要求贊助扮靚先肯出庭

佛州一名女子日前冷血將男友塞進行李箱後，活活將他悶死。最近她在審前聆訊上，竟對法官提出一個離譜要求，就是希望由專業的化妝團隊為她弄好妝髮，好讓她風光亮麗出庭，最後遭到法官拒絕。
該名女性被告為46歲的莎拉布恩（Sarah Boone），2日她在審前聆訊上，居然和法官談出庭條件，就是要求法院花錢派出一個團隊，陣容包括專業的化妝師和髮型師，為她設計好造型，她才願意出庭。
法官最初本來打算批准
據《紐約時報》報道，一名法官最初本來打算批准，但後來警方認為他們對這些化妝品存在安全擔憂時，該動議當場被拒絕，而化妝品在監獄中也被視為違禁品。
莎拉布恩涉嫌4年前在佛州溫特帕克（Winter Park）的一處公寓內，將男友托雷斯（Jorge Torres Jr）硬塞進一個行李箱後上鎖，導致他活活悶死。她被捕後辯稱，托雷斯是在一場酒後的捉迷藏遊戲中，自己爬進行李箱後死亡。
辯稱男朋友玩捉迷藏
但檢方出示莎拉布恩手機中的影片，戳破了她的謊言。影片中托雷斯在行李箱中翻來覆去，並痛苦地說「我無法呼吸」時，莎拉布恩竟然回答：「是喔，你也是這樣對我的，你掐我的時候」、「你背著我偷食的時候我也是這種感覺」。
警方當時對托雷斯的驗屍報告顯示，死者頭跟背都有抓痕，肩部、頭骨及前額有鈍器造成的挫傷，嘴唇附近也有割傷，全案將在今年10月7日開庭審理，被控犯下「二級謀殺罪」的莎拉布恩除了不認罪，也使出不斷更換律師的拖延戰術，如今已經是第9任律師，才會導致審判日期一再拖延。
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