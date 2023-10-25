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國際
2023-10-25 10:50:56

美國女大學生飲「檸檬水」猝死！咖啡因含量竟比3罐red bull多 父母控告麵包店索償

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美國女大學生飲「檸檬水」猝死！咖啡因含量竟比3罐red bull多 父母控告麵包店索償

美國女大學生飲「檸檬水」猝死！咖啡因含量竟比3罐red bull多 父母控告麵包店索償

美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）21歲女大學生Sarah Katz，去年9月在連鎖麵包店買了一杯檸檬水飲用，沒想到喝完後馬上出現「心臟驟停」的現象，送醫後不治身亡，讓Sarah Katz父母怒告麵包店求償。

21歲的美國女大學生Sarah Katz疑因「提神檸檬水」的咖啡因過高而猝死 21歲的美國女大學生Sarah Katz疑因「提神檸檬水」的咖啡因過高而猝死 21歲的美國女大學生Sarah Katz疑因「提神檸檬水」的咖啡因過高而猝死 21歲的美國女大學生Sarah Katz疑因「提神檸檬水」的咖啡因過高而猝死 21歲的美國女大學生Sarah Katz疑因「提神檸檬水」的咖啡因過高而猝死

去年9月10日，Sarah Katz到費城一間連鎖麵包店「Panera Bread」，點了菜單上一杯「提神檸檬水」（Charged Lemonade），沒想到喝完後，她卻突然心臟驟停，當下緊急送醫但最後仍不幸離世，美好生命就這樣在21歲畫上句點。

事後Sarah Katz父母發現，原來該麵包店販售的「提神檸檬水」，含有高咖啡因的飲料，再加上Sarah Katz患有跟心律或心血管有關的心臟病「長QT症候群（LQTS）1型疾病」，能攝取的咖啡因比普通人還要少，但麵包店販售的一杯檸檬水內，咖啡因含量比3罐能量飲Red Bull加起來還多，才會奪走Sarah Katz的性命。

咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖）

Sarah Katz父母事後決定將麵包店告上法院，根據美國食藥局規定，成年人每天咖啡因攝取量應該低於400毫克，律師表示，由於Sarah Katz擁有麵包店的會員，可以享有內用檸檬水「無限續杯」，所以實際咖啡因攝取量可能比一杯還多，但店家販售高咖啡因飲品，卻沒有善盡標示或是主動提醒的義務。

被指控的業者告知《CNN》，對於Sarah Katz的離世公司也感到很悲傷，長久以來販售的產品原物料都是公開透明的，後續將進行徹查，目前雙方的訴訟程序還在進行中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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