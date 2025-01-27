美國女子傳訊問「活著到家了嗎？」　母親竟猝死家門口

美國一名女子在母親開車返家後，傳訊息問她「妳活著回家了嗎？」豈料幾個小時後，未婚夫外出遛狗，才驚覺母親早已在她家門口心臟驟停過世，令她感到遺憾。
母親決定暴風雪夜從女兒家開車回家
根據美國雜誌《People》報道，美國一女子Maureen Branigan於4年前失去母親，近日她在個人TikTok分享和母親過世那一夜的情形。2021年1月31日，Maureen和母親整天都待在一起，當夜幕降臨時，暴風雪也即將到來，母親最終決定從Maureen家開車回到位於3個街區外的家中。
母親出門一段時間後後，Maureen便以開玩笑的語氣傳訊息問母親，「妳活著到家了嗎？哈哈！」雖然遲遲沒有得到母親的回覆，但母親經常回到家後就上床睡覺，隔天早上再打電話回復，所以Maureen並沒有多想。
晚間，Maureen的未婚夫出門遛狗時，驚訝發現她母親的汽車仍停在家門外，且旁邊還有一輛救護車，嚇得立刻通知Maureen，Maureen也急忙打電話叫父親趕來，當眾人抵達醫院後，Maureen的母親便被宣告因心臟驟停而死亡，享年52歲。
不少網友留言分享以類似的方式失去親人
Maureen表示，儘管母親已經過世4年，但自己仍十分思念她，「有時候我會哭，有時候我會和她閒聊，好像她還能聽到我的聲音並給予答覆，我每分每秒都在想念她。」
Maureen受訪時透露，她的母親患有第2型糖尿病和腎臟疾病，但她當天並未發現母親有任何異常，且Maureen是家中獨生女，一直以來都和母親關係十分親密，就像一對好朋友一樣，也經常會說一些「不合時宜」的玩笑話，而她在傳這條訊息時，更從未想過母親真的會過世。
Maureen的Tiktok影片曝光後迅速爆紅，吸引超過77萬人觀看，不少網友留言分享，他們也是以類似的方式失去親人，也不少網友為她加油打氣。
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