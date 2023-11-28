美國女子兩年前海灘自慰 警執勤拘捕片段近日曝光惹議(有片)

美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光，社交平台X觀看次數甚至高達250多萬人次。

美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光，社交平台X觀看次數甚至高達250多萬人次。

事件發生於2021年7月1日，當時34歲的美國女子克莉絲汀（Christine Revels-Glick），在喬治亞州泰碧島海邊沙灘疑偷偷使用按摩棒自慰，以為不會被人發現的她，由於叫得太大聲引發附近人士報案。

執法警察的隨身攝影機鏡頭影像顯示，警方向她詢問有附近民眾投訴聽到呻吟聲，克莉絲汀起初極力否認，反問是誰見到，警方則回應是一個有孩子的家庭，她則辯稱自己只是躺在沙灘上休息，直到警方要求搜索背包時，克莉絲汀才坦承為了放鬆減壓，所以使用了震動棒，但只用了20秒，期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。