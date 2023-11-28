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國際
2023-11-28 12:14:12

美國女子兩年前海灘自慰 警執勤拘捕片段近日曝光惹議(有片)

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美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光，社交平台X觀看次數甚至高達250多萬人次。

美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光，社交平台X觀看次數甚至高達250多萬人次。

美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光，社交平台X觀看次數甚至高達250多萬人次。

事件發生於202171日，當時34歲的美國女子克莉絲汀（Christine Revels-Glick），在喬治亞州泰碧島海邊沙灘疑偷偷使用按摩棒自慰，以為不會被人發現的她，由於叫得太大聲引發附近人士報案。

執法警察的隨身攝影機鏡頭影像顯示，警方向她詢問有附近民眾投訴聽到呻吟聲，克莉絲汀起初極力否認，反問是誰見到，警方則回應是一個有孩子的家庭，她則辯稱自己只是躺在沙灘上休息，直到警方要求搜索背包時，克莉絲汀才坦承為了放鬆減壓，所以使用了震動棒，但只用了20秒，期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。

美國一名當時34歲的女子2021年在喬治亞州海邊偷偷使用按摩棒自慰，驚動身旁民眾報警，最終被警察以涉嫌犯猥褻罪逮捕。當日執法警察的隨身攝影機鏡頭影像上周五曝光 克莉絲汀起初極力否認，反問是誰見到，警方則回應是一個有孩子的家庭，她則辯稱自己只是躺在沙灘上休息，直到警方要求搜索背包時，克莉絲汀才坦承為了放鬆減壓 克莉絲汀起初極力否認，反問是誰見到，警方則回應是一個有孩子的家庭，她則辯稱自己只是躺在沙灘上休息，直到警方要求搜索背包時，克莉絲汀才坦承為了放鬆減壓 克莉絲汀起初極力否認，反問是誰見到，警方則回應是一個有孩子的家庭，她則辯稱自己只是躺在沙灘上休息，直到警方要求搜索背包時，克莉絲汀才坦承為了放鬆減壓 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。 期間她更一度尷尬哭出來喊「我很抱歉，對不起」，最終因涉嫌犯猥褻罪被警察鎖上手扣帶走。

坦承為放鬆減壓用了20  「面臨12個月刑期」

當時警方表示，克莉絲汀注意到有人發現後，雖然很快就停止該不雅行為，但克莉絲汀仍因觸及猥褻暴露罪與妨害治安等行為被逮捕，「面臨12個月刑期」，目前暫未知其最終刑罰。

警方自上周五公布勤鏡頭片段以來，瀏覽量已超過250萬次。有人認為警方拘捕是對的，但也有人覺得警方手法太嚴苛，畢竟會留下案底，恐怕對女子的未來生活產生負面影響，「至少她每次申請工作時都必須解釋這一點」。

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