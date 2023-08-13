美國女子分娩時嬰兒卡產道　醫生疑不當施力竟直接扯斷頭

記者彭巧蓁／綜合報道
美國發生一宗誇張的醫療糾紛。一名女子指控上個月在佐治亞州一家醫院分娩時，她的孩子遭醫生扯斷頭，她已對該醫院和其他參與分娩的醫護提起訴訟。
據《華盛頓郵報》報道，20歲的羅絲（Jessica Ross）在上個月9日，到亞特蘭大市中心附近的南部地區醫療中心準備分娩，根據她的律師表示，羅絲當時是足月分娩。
曾表示希望可以改成剖腹產
然而在過程中，嬰兒因為肩膀卡住而未能順利生產，於是醫生疑似是對嬰兒的頭部施加不當牽引力道，導致嬰兒的頭被扯斷。
訴狀中提到，這名醫生未能按照醫療標準執業，粗暴地、疏忽地對嬰兒的頭部和頸部施加了過度的牽引力，並且未能及時、正確地進行剖腹產，導致嬰兒死亡。據悉，當時羅絲和男友有表示希望可以改成剖腹產，但該名醫生沒有同意，也沒有尋求其他醫生的協助。
遊說不要驗屍直接火化
過了三小時後，他才終於將羅絲送進開刀房剖腹，但其實那時嬰兒已經死亡。羅絲還指控醫生向他們隱瞞事實，把嬰兒緊緊用毛巾包住，使得羅絲和家人第一時間都沒有發現，一直到第四天才被告知這個不幸的消息，而院方甚至還試圖說服他們不要驗屍直接火化，似乎是想要掩飾過失。
在羅絲提出指控後，南部地區醫療中心也發出聲明全盤否認，並表示由於此事正在訴訟中，我們無法提供任何額外訊息。聲明還稱，參與分娩的醫生不是醫院的員工。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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