美國女子患強迫症洗手洗到流血 腦部植入裝置有得醫

美國34歲女子皮爾遜(Amber Pearson)因為患有強迫症(Obsessive Compulsive Disorder，OCD)，常常洗手洗到流血，還會怕這樣怕那樣，擔心日常用品不乾淨。幸而，她早前接受過一種革命性的大腦植入物治療，這些不斷重複的症狀大多已消失，「我每天可以好好過生活，真是太好了」。
病人對醫生提反建議
醫生團隊建議皮爾遜使用一種3.2厘米長的裝置植入腦部來治療其癲癇，因為這種裝置可檢測到讓她癲癇發作的大腦活動，進而發出脈衝來干擾發作。對此療法，皮爾遜卻有反建議。
替她動手術的俄勒岡健康與科學大學醫生拉斯蘭(Ahmed Raslan)受訪表示：「這是她自己提出的想法：『既然你們要開腦把東西放進去，而我又有強迫症，能不能就放個導線來處理一下強迫症？』」結果醫生團隊認真考慮她的建議。
記錄腦部實際活動狀況
醫生團隊其後與皮爾遜一起研究，當她出現強迫症時，大腦實際的活動狀況，接著讓她接觸各種已知的壓力來源，再錄下電子標記。這樣醫生們就能找出和她強迫症有關的大腦活動，接著就能編排植入裝置，讓裝置可在特定信號出現時做出反應。
植入裝置後，皮爾遜睡前不斷檢查門窗，以及密著洗手的頻率已減少到每天僅30分鐘，也不再擔心和其他人一起用餐不乾淨。