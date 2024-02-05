美國女子患強迫症洗手洗到流血 腦部植入裝置有得醫

美國34歲女子皮爾遜(Amber Pearson)因為患有強迫症(Obsessive Compulsive Disorder，OCD)，常常洗手洗到流血，還會怕這樣怕那樣，擔心日常用品不乾淨。幸而，她早前接受過一種革命性的大腦植入物治療，這些不斷重複的症狀大多已消失，「我每天可以好好過生活，真是太好了」。

病人對醫生提反建議

醫生團隊建議皮爾遜使用一種3.2厘米長的裝置植入腦部來治療其癲癇，因為這種裝置可檢測到讓她癲癇發作的大腦活動，進而發出脈衝來干擾發作。對此療法，皮爾遜卻有反建議。

替她動手術的俄勒岡健康與科學大學醫生拉斯蘭(Ahmed Raslan)受訪表示：「這是她自己提出的想法：『既然你們要開腦把東西放進去，而我又有強迫症，能不能就放個導線來處理一下強迫症？』」結果醫生團隊認真考慮她的建議。