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國際
2024-10-28 17:07:00

美國女子玩捉迷藏把男友關行李箱　男友被困呼救被無視慘遭焗死

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美國女子玩捉迷藏把男友關行李箱　男友被困呼救被無視慘遭焗死

美國一名女子把男友關行李箱，導致男友慘遭焗死。（示意圖／photoAC）

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美國佛羅里達州傳出一起離奇案件，一名女子稱與男友玩捉迷藏，把男友塞進一個行李箱內，未料男子困在裡面出不來，大聲呼救，女子竟冷血置之不理，導致男子窒息身亡。法院日前裁定其謀殺罪成立，恐面臨無期徒刑。

女子認為男友進入行李箱會很有趣

《NBC新聞》報導，這名女子布恩（Sarah Boone）表示，4年前她與男友托雷斯（Jorge Torres）在佛州溫特帕克（Winter Park）的住所玩捉迷藏，當時他們認為托雷斯進入行李箱會很有趣，豈料發生憾事。她對警方說，當時兩人喝了酒，她把男友關進箱子並拉上拉鏈，以為他會自己出來，於是去睡覺。沒想到隔天她醒來，發現找不到男友，才想起對方還在行李箱裡，於是趕緊打開行李箱。卻赫然發現男友已沒有生命跡象。

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她在法庭上說，之前曾遭受男友家暴，擔心若把男友放出來，安全恐受威脅，於是出於自衛，將男友關在行李箱內。不過警方在布恩手機內發現了影片，當時托雷斯在行李箱內大聲呼救，不斷喊著布恩的名字，警方還在另一支手機影片中，發現布恩當晚說：「這就是你掐我脖子的感覺，哦，這就是你出軌時我的感受。」

此外，托雷斯的驗屍報告顯示，他身體多處有傷，背部、頸部有刮傷，肩膀、頭骨和前額有鈍器挫傷，嘴唇也有傷口，顯然不只是「玩捉迷藏」這麼簡單。法院陪審團25日審議這起案件90分鐘，最終裁定她二級謀殺罪成立，最高恐面臨無期徒刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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