美國女子被綁架近1年　靠一個關鍵赤腳逃走脫魔掌(有片)

美國一名女子1年前，有一間油站結識了一名男子，以為遇上真命天子，詎料被對方被綁架將近1年，幸好該名女子靠著一個關鍵，日前赤腳逃到新澤西一間油站便利店，得到店家和客人協助報警後，終於獲救。警方已拘捕涉事疑犯，並以多項罪名起訴他。

綜合報道，美國女子去年在新墨西哥州公路的一間油站加油，結識了一名56歲男子「Brett Parker」，女子更大膽答應載這個男子搭順風車到亞利桑那州，二人在路上火速發展戀情，詎料男子很快露出真面目，很快被這個男人綁架了。綁架期間，女子的手機被收起，她的信用卡被盜用，被打之餘，更斷去她與家人的聯絡。