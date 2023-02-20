美國女子被綁架近1年　靠一個關鍵赤腳逃走脫魔掌(有片)

美國一名女子1年前，有一間油站結識了一名男子，以為遇上真命天子，詎料被對方被綁架將近1年，幸好該名女子靠著一個關鍵，日前赤腳逃到新澤西一間油站便利店，得到店家和客人協助報警後，終於獲救。警方已拘捕涉事疑犯，並以多項罪名起訴他。
綜合報道，美國女子去年在新墨西哥州公路的一間油站加油，結識了一名56歲男子「Brett Parker」，女子更大膽答應載這個男子搭順風車到亞利桑那州，二人在路上火速發展戀情，詎料男子很快露出真面目，很快被這個男人綁架了。綁架期間，女子的手機被收起，她的信用卡被盜用，被打之餘，更斷去她與家人的聯絡。
便利店門鎖救了女子一命
直至大約兩個星期前，「Brett Parker」帶這名女子搬到新澤西，女子發現一間油站的便利店門鎖不是自動門或拉門，而是有一個固定鎖，關上後，外面的人就不能進入。她暗下選了這個地方作逃跑求救的地點。本月7日，當日只有攝氏5度，網上影片顯示，女子身上只穿短褲和薄上衣，赤腳衝入那間便利店內，立即上鎖，一名身穿藍色上衣的光頭漢跟上去，但發現店門上了鎖，便急步離開。便利店老闆在後方的辦公室聽到有女人尖叫哭聲，出來查看，女子亦說出被綁架的事情，老闆就協助這位女子報警。
警方追查後，拘捕涉事疑犯，原來他的真名是James W. Parrillo Jr.，他將被控一級綁架、二級囚禁與嚴重毆打罪，以及三級刑事拘禁罪罪名；他還面臨三級妨礙逮捕、四級妨礙與拒絕提供DNA樣本的罪名。