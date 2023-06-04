美國女子食熱狗食出袋裝白色粉末　警方竟驗出是毒品可卡因

記者鄒慈芸／綜合報道
美國一名女子日前到新墨西哥州一間連鎖快餐廳Sonic Drive-In用餐，沒想到卻在熱狗中吃到了一個小塑膠袋，裏面還裝著白色不明粉末，報警後經過化驗，發現裏頭裝着的是一級毒品可卡因，警方當即將店內一名員工帶回警局接受調查。
54歲男員工涉毒被查
女顧客表示，她在30日到快餐廳Sonic Drive-In點了一份名為「Coney」的熱狗，上面鋪著辣椒和融化的車打芝士，不過咬下一口後，她發現嘴裏嘗到的口感不是熱狗，拿出來一看竟然是一包裝著白色粉末的小塑膠袋。
女顧客發現這包粉末不太對勁，便果斷選擇報警，警方到場後，檢測出白色粉末是一級毒品可卡因，馬上將調查對象鎖定當天在店內的店員，最後發現是54歲的男員工薩拉查 （Jeffrey David Salazar）在製作熱狗的過程中，失手讓自己攜帶的毒品掉了進去。
弄丟可卡因後現出狂躁狀態
從餐廳的監視器畫面中可以看到，薩拉查疑似與一名身分不明的女子做了「手拉手的動作」，像是進行交易，店內也有顧客出面作證，當天女顧客的餐點是由薩拉查負責製作，而他在發現自己可能弄丟了可卡因後，呈現出相當狂躁的狀態。
事後薩拉查供稱，自己是在餐廳外的停車場向人購買可卡因的，目前警方已經將他帶回調查，而該名女顧客表示，如果結果屬實，將會同時向快餐廳及薩拉查求償。
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