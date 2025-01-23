美國女學生被烤肉醬燙傷怒告餐廳　獲2000萬天價賠償

美國德州一名女學生，前年在當地連鎖餐廳買了餐點配烤肉醬。豈料準備享用時，她的手被裝醬料容器燙到，導致高溫醬汁淋到腿上造成嚴重燙傷。女學生憤而向餐廳告上法庭，近日法院判決結果出爐。

醬汁掉落到大腿造成二度燙傷 根據《每日郵報》、《Fox Business》等外媒報道，事發在2023年5月19日，當天19歲的莫尼塔 (Genesis Monita) 和她的姊妹前往聖安東尼奧（San Antonio）的比爾·米勒燒烤餐廳（Bill Miller Bar-B-Q）買了付有烤肉醬的4塊玉米餅早餐，然後前往學校。 在拿到食物後，她把車停在餐廳停車場空位準備享用食物。法庭文件顯示，莫尼塔稱，當自己取出裝著烤肉醬的容器時，容器非常燙手，導致醬汁直接掉落到她的大腿，造成其二度燙傷。

上菜時醬汁的溫度比規定高了攝氏10度 莫尼塔方主張，根據該餐廳的規定，在上菜時醬汁的溫度須達華氏165度（約攝氏73度），但當天提供給莫尼塔的醬汁溫度卻高達華氏189度（約攝氏87度）。 莫尼塔指控餐廳的烤肉醬太燙，沒有裝在合適的容器、也沒對此予以提醒，最終導致其受傷。且事件已為她留下身體與心理創傷，更害她缺課、無法工作。但餐廳方則反駁，食品容器符合食安標準，事後也試圖補償莫尼塔醫療費用、收入損失以及清潔汽車的費用，但遭到拒絕。 比爾郡（Bexar County）法院陪審團本月作出判決，裁定莫尼塔所受到的傷害是由餐廳的「重大過失」造成，餐廳須賠償約280萬美元（約2181萬港元），包含支付給莫尼塔精神損傷、身體痛苦、治療費與收入損失的90萬美元（約701萬港元），以及懲罰性賠償190萬美元（約1480萬港元）。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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