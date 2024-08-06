美國女市長請辭不足一周　涉性侵青少年被捕

綜合報道，42歲的Misty Clanton於2018年成為德里德市的首任女市長，2022年成功連任。上周六(7月27日)，她突然請辭市長職務，沒交代原因，並已委任消防隊長Ken Harlow擔任代理市長。美國路易斯安那州警方 8月1日發新聞稿，指Misty當日向警方自首，她即時因涉嫌與未成年人士發生性關係被捕。警方表示，在Misty辭職前一天(7月26日)，州警收到當地警長辦公室要求，調查她在市長任內與青少年發生性關係的指控。

Misty 代表律師呼籲勿未審先判

警方調查人員向2名青少年錄取口供，證實Misty與其中一名青少年曾發生性關係。Misty被捕後，被控三級強姦罪及誘導青少年犯罪。她其後以7.5萬美元獲准保釋。警方未公布涉事未成年受害人的年齡，案件仍在調查。Misty的代表律師Adam Johnson強調Misty是無辜的，並呼籲大家遵守無罪推定的原則，勿對她未審先判。路易斯安那州的最低合法性行為年齡為 16 歲，三級強姦罪最高可判處 25 年監禁。