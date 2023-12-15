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國際
2023-12-15 12:45:44

美國女搭Uber嫌司機開太慢　半路劫車「自己揸」趕往機場終被捕

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美國女搭Uber嫌司機開太慢　半路劫車「自己揸」趕往機場終被捕

美國德州一名女子從酒店叫車，搭Uber前往機場，沒想到嫌司機開車太慢，她竟把司機趕下車後，劫車自己開往機場，結果在登機前被警方逮個正着。

半路將司機的手機扔出窗外

根據《CBS Austin》報道，美國德州一名27歲女子阿芙卡蜜（Neusha Alexandra Afkami），當地時間10日凌晨12點多，搭乘Uber準備前往德州奧斯汀機場（Austin-Bergstrom InternationalAirport）。

沒想到性急的她嫌司機開得太慢，竟然在半路將司機的手機扔出窗外，導致司機緊急停車。正當他下車撿手機時，阿芙卡蜜竟趁機把車開走，自行開車前往機場。

有時間用司機的信用卡去購物

受困半路的司機只好報警。正當警方獲報趕到機場時，及時在登機前攔下阿芙卡蜜，她的身上還持有司機的錢包和信用卡等財物。阿芙卡蜜聲稱，當時因為她趕着搭飛機，但司機真的開得太慢，她受不了只好劫車。

但真的時間有緊迫到得劫車去趕飛機嗎？警方發現，阿芙卡蜜抵達機場之後，還有時間悠閒去購物。她用了司機的信用卡在航站商店盜刷130美元（約1,013港元），購買了零食和一些商品。被控「未經同意使用車輛」與「盜用信用卡」等重罪，關押在特拉維斯郡（Travis）監獄中，不過目前她已繳納1.6萬美元（約12.5萬港元）的保釋金出獄。案件預計於明年1月9日開庭審理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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