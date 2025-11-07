美國女教師遭6歲男童槍傷致殘 校方被控疏忽判賠1000萬美元

美國維珍尼亞州一名教師茲韋納（Abigail Zwerner）遭6歲男學童槍擊。日前陪審團判決茲韋納獲得1,000萬美元（約7,776萬港元）的賠償金。這件發生於兩年前的校園槍擊案中，茲韋納遭學生開槍擊中手部和胸部，導致她嚴重受傷並接受多次手術治療。
《BBC》報導，事件發生於2023年1月，當時茲韋納正在一所小學教授一年級課程，一名6歲男童朝她開了一槍，子彈穿過她的手部並射入胸部。
茲韋納向學校前副校長派克（Ebony Parker）提出4,000萬美元的訴訟賠償，指控派克在被警告該男童可能帶槍上學當天卻未採取任何行動。法庭聽證會中得知，派克在槍擊發生前45分鐘就已收到有關槍枝的警告。
副校長嚴重疏忽
由三名男性和四名女性組成的陪審團於昨日裁定，派克未採取行動的行為構成嚴重疏忽。訴訟指控派克在小學照顧學生方面「故意作為或不作為」，「如此粗暴、肆意和應受譴責，顯示出對人命的輕率漠視」。
訴訟還詳述了一個案例，茲韋納據稱告知派克該學童處於「暴力情緒」中，並對另一名學童發出威脅。但派克據稱「毫無回應」，甚至在有人向她提出對該學童的擔憂時「拒絕抬頭看一眼」。
派克的律師辯稱，她無法預知將會發生甚麼事，並指茲韋納誇大了自己的傷勢。民事審判結束後，派克還將面臨刑事案件，她被控八項重罪兒童疏忽罪名，可能面臨五年監禁。
該學生的母親因兒童疏忽和聯邦武器指控被判處近四年監禁。而開槍的學生未被指控任何不當行為，據報導目前由親屬照顧並就讀於不同學校。
