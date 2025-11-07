美國女教師遭6歲男童槍傷致殘 校方被控疏忽判賠1000萬美元

美國維珍尼亞州一名教師茲韋納（Abigail Zwerner）遭6歲男學童槍擊。日前陪審團判決茲韋納獲得1,000萬美元（約7,776萬港元）的賠償金。這件發生於兩年前的校園槍擊案中，茲韋納遭學生開槍擊中手部和胸部，導致她嚴重受傷並接受多次手術治療。

《BBC》報導，事件發生於2023年1月，當時茲韋納正在一所小學教授一年級課程，一名6歲男童朝她開了一槍，子彈穿過她的手部並射入胸部。

茲韋納向學校前副校長派克（Ebony Parker）提出4,000萬美元的訴訟賠償，指控派克在被警告該男童可能帶槍上學當天卻未採取任何行動。法庭聽證會中得知，派克在槍擊發生前45分鐘就已收到有關槍枝的警告。