美國女牙醫離奇失蹤 多年前剝智慧齒病人街上巧遇 奇蹟找到人

機緣巧合……美國喬治亞州一名女牙醫上周離奇失蹤，警方調查時發現她的手機放在家中，但銀包和私家車卻消失，其後再發現私家車被遺棄在停車場，女牙醫人身安全堪憂。奇蹟的是，她人間蒸發後，竟在街上被一名前病人意外發現行蹤。

與丈夫外遊前突然失蹤

案發於喬治亞州科布縣(Cobb county)，警方表示，52歲女牙醫利特(Melanie Nadler Litt)因為無故沒到診所上班，本月14日被通報失蹤。警方前往她的住所調查，在屋內找到她的手機，但私家車不見蹤影，警方其後在一處停車場發現該車子。英國《每日郵報》報道，利特與丈夫計劃去外國度假，就在啟程前數日失蹤。