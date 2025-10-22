美國女牙醫離奇失蹤 多年前剝智慧齒病人街上巧遇 奇蹟找到人

機緣巧合……美國喬治亞州一名女牙醫上周離奇失蹤，警方調查時發現她的手機放在家中，但銀包和私家車卻消失，其後再發現私家車被遺棄在停車場，女牙醫人身安全堪憂。奇蹟的是，她人間蒸發後，竟在街上被一名前病人意外發現行蹤。
與丈夫外遊前突然失蹤
案發於喬治亞州科布縣(Cobb county)，警方表示，52歲女牙醫利特(Melanie Nadler Litt)因為無故沒到診所上班，本月14日被通報失蹤。警方前往她的住所調查，在屋內找到她的手機，但私家車不見蹤影，警方其後在一處停車場發現該車子。英國《每日郵報》報道，利特與丈夫計劃去外國度假，就在啟程前數日失蹤。
警方雖然沒發現兇殺案跡象，但一直無法掌握利特的行蹤，直到本月19日下午有民眾報案，稱在一座購物中心門前見到利特，警方隨即展開搜索，最終找到利特。
前病人猶疑應否相認
報案男子羅伯遜(Billy Robertson)表示，當時他在購物中心外認出利特是他多年前曾求診的牙醫，「當時有奇怪的感覺，覺得應該要和她打招呼，所以上前問她，『Hey，你是牙醫嗎？還記得我嗎？你多年前曾拔掉我的智慧齒』」。
百萬分之一機率的巧遇
但羅伯遜察覺到利特有些不對勁，便幫她打電話報警，警方最終找到利特。羅伯遜表示，「這是百萬分之一的機率，我想我只是很擅長認人，也剛巧路過那裡(購物中心)」。
牙醫失蹤 耐人尋味
有網民指，警方找到利特時，一名已婚男子同行，同樣也被通報失蹤。警方表示，利特目前安全，但為了保護私隱，不會進一步透露其他細節。