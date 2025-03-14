美國女獄卒性侵多名女囚　受害人包括弒母「行李箱殺手」

美國芝加哥日前爆出女獄卒性侵女囚犯的醜聞，警方深入調查發現，受害者當中竟有一名在全美相當知名，也就是在2014年期間在峇里島犯下弒母重案的「行李箱殺手」麥珂。
據《紐約郵報》等外媒綜合報道，曾任芝加哥大都會懲教中心（MCC）獄卒，現年31歲的霍爾（Brittany Hall），近期在聯邦法院出庭。她涉嫌性虐4名受刑女性，當中包括因為殺害母親而惡名昭彰的「行李箱殺手」麥珂（Heather Mack）。
8項性侵相關指控
霍爾面臨至少8項性侵相關指控，若罪名成立，最重恐面臨80多年有期徒刑。她2024年已從美國監獄管理局離職，仍拒絕認罪。
報道指稱，麥珂於2021年11月至2024年9月期間被關在該懲教中心，霍爾正是負責看守她的人之一。當麥珂於2024年1月出席芝加哥法院宣判時，霍爾人也在現場。
犯案當時年僅18歲
麥珂之所以被媒體稱為「行李箱殺手」，是因為她於2014年8月於印尼峇里島旅遊期間，不滿名媛母親反對她與當時男友雪佛（Tommy Schaefer）交往，憤而與雪佛合謀殺了母親，並將屍體塞進行李箱，棄置在的士後車廂。
麥珂犯案當時年僅18歲，並懷有身孕。雪佛被判一級謀殺罪成立，被判在峇里島克羅博坎監獄服刑18年。麥珂則被判處10年徒刑，但在服刑七年後，於2021年11月獲釋，並與在監獄中出生的女兒一起被遣返回美國。
麥珂返回美國後隨即遭逮捕，並於2023年6月被判處26年有期徒刑。
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