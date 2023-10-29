熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-29 19:15:46

美國女睡到一半感覺耳朵有東西在動　醫生夾出活蹦亂跳小蜘蛛

分享：

美國女睡到一半感覺耳朵有東西在動　醫生夾出活蹦亂跳小蜘蛛

美國一名女子睡覺時感覺耳朵有異物，她以為是碰到被子上的流蘇，沒想到異物感仍持續，於是前往就醫。沒想到醫生從她耳朵裡夾出一隻活生生的蜘蛛，嚇的她直呼好噁心。

突然感覺耳朵「怪怪的」

這位美國女網友「desirekelly」在TikTok上傳影片描述這場恐怖經歷，她說，凌晨4時45分許她從睡夢中醒來去上廁所，準備睡回去時，突然感覺耳朵「怪怪的」，但當時她以為只是被子上的流蘇撓到耳朵，沒有多想。

直到15分鐘後，耳內的異物感再度來襲，還發現耳朵裏的東西似乎在動，她趕緊上網求助，許多人建議她去醫院處理比較安全。

@desiraekelly

its ok to laugh

♬ original sound - desiraekelly

「我是一個很愛乾淨的人」

隨後她到醫院看診，護理師告訴她裏面確實有異物，但躲得太深，需要透過沖洗把異物沖出來。經過醫生和護理師一番操作，這才看見擾人的小東西竟是活生生的蜘蛛，把她嚇得花容失色：「這太噁心了，我是一個很愛乾淨的人，我的耳朵裡面竟然有蟲子。」

事後女網友將這段經歷上傳到網絡，吸引超過2900萬人次觀看，網友紛紛留言表示「我會直接去世」、「現在我感覺我的耳朵裡有一隻蜘蛛」、「這是我最害怕的事」、「這就是爲甚麼我要帶着耳機睡覺」、「如果是我也會哭」、「這完全不是妳的錯！不要尷尬」、「天哪，我會尖叫著跑來跑去，然後昏倒」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受