美國女睡到一半感覺耳朵有東西在動　醫生夾出活蹦亂跳小蜘蛛

美國一名女子睡覺時感覺耳朵有異物，她以為是碰到被子上的流蘇，沒想到異物感仍持續，於是前往就醫。沒想到醫生從她耳朵裡夾出一隻活生生的蜘蛛，嚇的她直呼好噁心。
突然感覺耳朵「怪怪的」
這位美國女網友「desirekelly」在TikTok上傳影片描述這場恐怖經歷，她說，凌晨4時45分許她從睡夢中醒來去上廁所，準備睡回去時，突然感覺耳朵「怪怪的」，但當時她以為只是被子上的流蘇撓到耳朵，沒有多想。
直到15分鐘後，耳內的異物感再度來襲，還發現耳朵裏的東西似乎在動，她趕緊上網求助，許多人建議她去醫院處理比較安全。
「我是一個很愛乾淨的人」
隨後她到醫院看診，護理師告訴她裏面確實有異物，但躲得太深，需要透過沖洗把異物沖出來。經過醫生和護理師一番操作，這才看見擾人的小東西竟是活生生的蜘蛛，把她嚇得花容失色：「這太噁心了，我是一個很愛乾淨的人，我的耳朵裡面竟然有蟲子。」
事後女網友將這段經歷上傳到網絡，吸引超過2900萬人次觀看，網友紛紛留言表示「我會直接去世」、「現在我感覺我的耳朵裡有一隻蜘蛛」、「這是我最害怕的事」、「這就是爲甚麼我要帶着耳機睡覺」、「如果是我也會哭」、「這完全不是妳的錯！不要尷尬」、「天哪，我會尖叫著跑來跑去，然後昏倒」。
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