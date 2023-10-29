美國女睡到一半感覺耳朵有東西在動　醫生夾出活蹦亂跳小蜘蛛

美國一名女子睡覺時感覺耳朵有異物，她以為是碰到被子上的流蘇，沒想到異物感仍持續，於是前往就醫。沒想到醫生從她耳朵裡夾出一隻活生生的蜘蛛，嚇的她直呼好噁心。

突然感覺耳朵「怪怪的」

這位美國女網友「desirekelly」在TikTok上傳影片描述這場恐怖經歷，她說，凌晨4時45分許她從睡夢中醒來去上廁所，準備睡回去時，突然感覺耳朵「怪怪的」，但當時她以為只是被子上的流蘇撓到耳朵，沒有多想。

直到15分鐘後，耳內的異物感再度來襲，還發現耳朵裏的東西似乎在動，她趕緊上網求助，許多人建議她去醫院處理比較安全。