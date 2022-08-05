美國女籃球手因藏毒於俄羅斯判囚9年　拜登：令人無法接受

在俄羅斯監獄被關押近半年的31歲美國女子職籃(WNBA)球員格林納(Brittney Griner)，在當地法庭上承認藏毒罪判監9年，以及監款100萬盧布(折合約13萬港元)。美國總統拜登譴責裁決，要求俄羅斯立即放人。

Brittney Griner在宣判前向家人、隊友以及美國賽季結束期間效力的俄羅斯球隊致歉，表示因自己的錯誤令大家難堪。她周四(4日)被鎖上手銬帶到法庭聽取判決。法官指，證據確鑿，判她罪名成立，入獄9年，罰款100萬盧布。

31歲的格林納2月中入境莫斯科，搜出含有大麻油的電子煙，被控販運和藏有毒品，早前已經認罪。Brittney Griner的辯護團隊表示對判決感到相當失望，指法院完全無視辯方提出的證據和認罪協議，一定會提出上訴。