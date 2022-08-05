美國女籃球手因藏毒於俄羅斯判囚9年　拜登：令人無法接受

在俄羅斯監獄被關押近半年的31歲美國女子職籃(WNBA)球員格林納(Brittney Griner)，在當地法庭上承認藏毒罪判監9年，以及監款100萬盧布(折合約13萬港元)。美國總統拜登譴責裁決，要求俄羅斯立即放人。
Brittney Griner在宣判前向家人、隊友以及美國賽季結束期間效力的俄羅斯球隊致歉，表示因自己的錯誤令大家難堪。她周四(4日)被鎖上手銬帶到法庭聽取判決。法官指，證據確鑿，判她罪名成立，入獄9年，罰款100萬盧布。
31歲的格林納2月中入境莫斯科，搜出含有大麻油的電子煙，被控販運和藏有毒品，早前已經認罪。Brittney Griner的辯護團隊表示對判決感到相當失望，指法院完全無視辯方提出的證據和認罪協議，一定會提出上訴。
拜登：美國政府將爭取Brittney Griner與美軍陸戰隊員回家
美國總統拜登發表聲明，認為判決「令人無法接受」，呼籲俄羅斯立即釋放Brittney Griner，並指，美國政府會盡全力將Brittney Griner和遭俄國囚禁的退役美軍陸戰隊員帶回家。
報道指，華府上周向俄方提出，釋放1名在美國被定罪的俄羅斯軍火商Viktor Bout ，換取Brittney Griner及1名於2018年底被俄羅斯以從事間諜活動罪名拘留的退役美軍陸戰隊員Paul Whelan重獲自由。