美國女腳踢狗籠被要求離開寵物店　臨走發難掃枱摑人還吐口水

美國紐約一名女子突然在一間寵物店內「動手動腳」，先是腳踢狗狗的籠舍，被店員要求離開，深感不滿的她，步出店外時竟掌摑一名無辜的女遊客，嚇壞在場所有人。
女顧客被嚇到張嘴驚呼
據《華盛頓郵報》，在紐約車路士（Chelsea）區一間兼營流浪動物領養的寵物店Citipups，發生衝突紛爭，一名女子在店內突然出腳踹小狗的籠舍好幾次，店員看到後連忙上前阻止，並請她離開。
店經理奧爾蒂斯（Emilio Ortiz）記錄下這荒唐場景，可以看到施暴女子出手要搶奪手機，在往店門口移動時，把櫃枱上的東西掃到地上，接着突然對店內一名女顧客出手，往她的臉上呼了一巴掌，女顧客被嚇到張嘴驚呼，從店家監視器畫面可以看到，施暴女子甚至還回頭吐了一口口水。
首次紐約行就被打到流鼻血
奧爾蒂斯表示，被打的女顧客與該名女子素不相識，她住在德州，此次是前來遊玩，沒想到首次紐約行就被打到流鼻血，紐約警察局表示，事發後被害人向警方提交了襲擊事件報告，目前還沒逮捕該名施暴女子。
不過奧爾蒂斯也感嘆，由於紐約改革的保釋法，讓非重大暴力犯不用交保即可獲釋待審：「當時女顧客的朋友也在場，她的朋友打電話給她的丈夫，一名德克薩斯州警察，我當時半開玩笑地對她說，即使他們逮捕了施暴女子，可能明天也會放她走，這就是紐約目前的運作方式，歡迎來到紐約。」
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