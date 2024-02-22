美國女腳踢狗籠被要求離開寵物店　臨走發難掃枱摑人還吐口水

美國紐約一名女子突然在一間寵物店內「動手動腳」，先是腳踢狗狗的籠舍，被店員要求離開，深感不滿的她，步出店外時竟掌摑一名無辜的女遊客，嚇壞在場所有人。

女顧客被嚇到張嘴驚呼

據《華盛頓郵報》，在紐約車路士（Chelsea）區一間兼營流浪動物領養的寵物店Citipups，發生衝突紛爭，一名女子在店內突然出腳踹小狗的籠舍好幾次，店員看到後連忙上前阻止，並請她離開。

店經理奧爾蒂斯（Emilio Ortiz）記錄下這荒唐場景，可以看到施暴女子出手要搶奪手機，在往店門口移動時，把櫃枱上的東西掃到地上，接着突然對店內一名女顧客出手，往她的臉上呼了一巴掌，女顧客被嚇到張嘴驚呼，從店家監視器畫面可以看到，施暴女子甚至還回頭吐了一口口水。