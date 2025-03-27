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國際
2025-03-27 13:30:00

美國女自稱迪士尼公主於機場裸跑　扭臀尖叫跳舞嚇窒路人

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美國女自稱迪士尼公主於機場裸跑　扭臀尖叫跳舞嚇窒路人

美國女自稱迪士尼公主於機場裸跑　扭臀尖叫跳舞嚇窒路人

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美國達拉斯機場日前有一名年輕女子突然脫光衣服裸跑，還毆打制止她的工作人員，許多乘客目擊驚愕不已，還有人掏出手機拍照錄影，場面混亂，直到警察趕來制止，這齣鬧劇才落幕。

在登機口附近突然脫光衣服四處裸奔

綜合外媒報道，這齣鬧劇發生於14日，這名妙齡女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。不僅如此，她還不時扭動臀部，並瘋狂地蹦蹦跳跳，乘客們看到這一幕紛紛傻眼，還有人拿出手機錄影。

 

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女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 女子帕爾瑪（Samantha Palma）自稱「維納斯女神」、「迪士尼公主」，在達拉斯機場一處登機口附近，突然脫光衣服，四處裸奔，根據網路流傳畫面顯示，她到處亂跑亂跳，一會兒跳起來拍打航班電子螢幕、一會兒又拿起礦泉水向空中潑水。 不僅如此，她還不時扭動臀部，並瘋狂地蹦蹦跳跳 不僅如此，她還不時扭動臀部，並瘋狂地蹦蹦跳跳

報道指出，期間有一名女子遞給她外套，但帕爾瑪不接受，還尖叫著逃跑，一邊向路人大喊，又跑去砸毀一台電子螢幕。還有一名機場餐廳的工作人員試圖制止她，但她卻用這名工作人員的鉛筆刺傷對方頭部和臉部，還被咬對方手臂，導致這名工作人員血流不止。

警方逮捕帕爾瑪後，她坦言自己當天「忘記吃藥」，但警方沒有透露是哪種藥物。她還對警方說，自己是「迪士尼公主」，包括《小美人魚》主角愛麗兒（Ariel）、《風中奇緣》主角寶嘉康蒂（Pocahontas）。警方指控她使用致命武器嚴重攻擊，並因精神健康問題將其拘留。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖） 跑步等帶氧運動6件事。（am730製圖）

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