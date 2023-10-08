美國女警執勤時驚遇「粉絲」　遭被捕司機揭在OnlyFans「兼職」拍色情片

美國明尼蘇達州一名女警執勤時，攔檢一名違規司機，沒想到這位司機竟威脅女警不能抓他，因為他前一晚在成人影音平台花了29.99美元（約234.9港元），觀看該女警的性愛影片。

花了10分鐘左右認出對方

美國《紐約郵報》（The News York Post）報道，這位在明尼阿波利斯警局（Minneapolis Police Department）工作的35歲女警，在執勤時攔檢一名司機，對方爆料女警從事「兼職」，看似荒誕的言論竟是真的。

該司機向媒體表示，當時他花了10分鐘左右認出對方，並表示：「過去5個月裏曾在成人影音平台OnlyFans看過這位女警的露骨照片。」