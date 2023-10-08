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國際
2023-10-08 19:00:31

美國女警執勤時驚遇「粉絲」　遭被捕司機揭在OnlyFans「兼職」拍色情片

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美國女警執勤時驚遇「粉絲」　遭被捕司機揭在OnlyFans「兼職」拍色情片

美國明尼蘇達州一名女警執勤時，攔檢一名違規司機，沒想到這位司機竟威脅女警不能抓他，因為他前一晚在成人影音平台花了29.99美元（約234.9港元），觀看該女警的性愛影片。

花了10分鐘左右認出對方

美國《紐約郵報》（The News York Post）報道，這位在明尼阿波利斯警局（Minneapolis Police Department）工作的35歲女警，在執勤時攔檢一名司機，對方爆料女警從事「兼職」，看似荒誕的言論竟是真的。

該司機向媒體表示，當時他花了10分鐘左右認出對方，並表示：「過去5個月裏曾在成人影音平台OnlyFans看過這位女警的露骨照片。」

司機：看過你的私處所以不能逮捕我

他說花了29.99美元開通OnlyFans的VIP會員，看到女警和疑似丈夫拍攝的性愛影片，揭露女警私下是OnlyFans上一名情色網美。他還向女警表示：「我已經看過你的私處了，所以你不能逮捕我」不過這個威脅並沒有讓他逃離法網。

此事一出，明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O’Hara）在聲明中表示，根據相關規定，警員不得以全裸或半裸等形式，提供成人娛樂內容，該女警的行為可能違反這項規定，警方也將調查這位35歲女警是否利用工作時間操作OnlyFans帳號，調查進度並未對外公開。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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