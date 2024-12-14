美國女貪玩測試DNA　驚揭外婆為25年前棄嬰命案疑犯

美國密歇根州一名現年23歲的女子珍娜（Jenna Gerwatowski）在2021年聖誕節時，出於貪玩做了一份DNA測試。而讓她萬萬沒想到的是，這一舉動竟意外讓警方成功偵破一樁發生在25年前的懸案。

根據《CNN》，1997年，一具嬰兒遺體在當地的露營地廁所中被發現。根據警方說法，調查人員始終無法找到有關嬰兒身份的線索，也沒有找到目擊棄嬰的證據。20多年過去，案件成為當地著名的未解之謎。

母自18歲起與外婆斷聯

2022年5月，警方致電告訴珍娜，根據她的DNA測試結果，她與該嬰兒具有親屬關係。驚訝的珍娜向母親卡拉（Kara）解釋了情況，「這太瘋狂了」，卡拉起初甚至懷疑這通電話是詐騙。不過經進一步的DNA分析，珍娜是嬰兒的「侄女」，而卡拉是嬰兒的「妹妹」。

42歲的卡拉自18歲起，就與母親南西（Nancy）斷聯，珍娜也從未見過她的外婆，兩人都對南西是懸案的幕後黑手感到震驚。