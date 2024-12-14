美國女貪玩測試DNA　驚揭外婆為25年前棄嬰命案疑犯

美國密歇根州一名現年23歲的女子珍娜（Jenna Gerwatowski）在2021年聖誕節時，出於貪玩做了一份DNA測試。而讓她萬萬沒想到的是，這一舉動竟意外讓警方成功偵破一樁發生在25年前的懸案。
根據《CNN》，1997年，一具嬰兒遺體在當地的露營地廁所中被發現。根據警方說法，調查人員始終無法找到有關嬰兒身份的線索，也沒有找到目擊棄嬰的證據。20多年過去，案件成為當地著名的未解之謎。
母自18歲起與外婆斷聯
2022年5月，警方致電告訴珍娜，根據她的DNA測試結果，她與該嬰兒具有親屬關係。驚訝的珍娜向母親卡拉（Kara）解釋了情況，「這太瘋狂了」，卡拉起初甚至懷疑這通電話是詐騙。不過經進一步的DNA分析，珍娜是嬰兒的「侄女」，而卡拉是嬰兒的「妹妹」。
42歲的卡拉自18歲起，就與母親南西（Nancy）斷聯，珍娜也從未見過她的外婆，兩人都對南西是懸案的幕後黑手感到震驚。
辯稱胎兒「卡在產道內」
密歇根州總檢察長辦公室指控南西在家獨自分娩，期間嬰兒因窒息而死亡，而這種死亡原本可避免。南西被指控犯有謀殺、過失殺人和隱瞞個人死亡罪名。
一份法庭文件顯示，南西的辯護律師聲稱，當時南西在浴缸裏意外分娩，胎兒「卡在產道內」。她試圖將胎兒拉出來，但未能成功分娩，並一度失去意識。當她終於將胎兒分娩出來時，胎兒已死亡。當年南西的家中沒有電話或手機，無法撥打911求助。
負責案件的法官拉希利（Brian D. Rahilly）表示，他希望能夠在下周或最遲在今年底前，就是否撤銷指控作出決定。
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