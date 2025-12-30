熱門搜尋:
國際
2025-12-30 19:04:49

美國女鐵人遭巨鯊叼住拖入海 遺體一周後40公里外尋獲

美國三項鐵人運動員福克斯在加州海域游泳時被巨鯊突襲拖入水中，遺體一周後才尋獲。(互聯網)

美國加州發生一宗恐怖鯊魚襲擊泳客事件，一名三項鐵人女運動員與丈夫和友人暢泳時，遭巨鯊突襲噬咬，拖入海裡失蹤。目擊者稱，看見鯊魚叼著疑似人體潛回大海，十分驚嚇。當局經過長達一周搜索，終在距離現場約40公里的水域尋獲女運動員遺體。

《紐約郵報》等媒體報道，55歲的女鐵人福克斯(Erica Fox)在加州太平洋叢林市(Pacific Grove)情人角(Lovers Point)海域被鯊魚突襲拖走，失蹤一周後，遺體本月27日在聖塔克魯茲(Santa Cruz)達文波特海灘(Davenport Beach)附近海域被發現。

丈夫范瑞瑟(Jean-Francis Vanreusel)痛心表示，相依相伴30年的妻子這樣慘死，遺體被發現時，身上仍穿著失蹤當天的黑色潛水衣，距離最後失蹤地點約40公里遠。

警方潛水員出動搜索福克斯的遺體。(互聯網) 潛水員在事發海域搜索。(互聯網) 標榜能透過電磁波驅趕鯊魚的鯊魚環。(互聯網) 范瑞瑟與福克斯相依相伴30年，如今妻子遇鯊魚襲擊慘死。(互聯網) 消防員準備工具打撈福克斯的遺體。(互聯網) 消防員準備工具打撈並把遺體運上岸。(互聯網) 55歲的福克斯是美國三項鐵人運動員。(互聯網)

目擊者：鯊魚叼著人體游弋

事發於本月21日，福克斯夫婦與游泳俱樂部的13名成員一同暢泳。范瑞瑟憶述，事發時他游在妻子後方約90米處，眼見突然間，妻子被鯊魚猛力拖入水中，從此消失。

事件震驚當地社區，海岸衛隊官員表示，當時有目擊者見到一條巨鯊嘴裡叼著疑似人體游動，不久後緩緩沒入水中。

范瑞瑟表示，儘管妻子遺體在海裡漂浮了數天，但腳踝還戴著防鯊環(Shark band)。防鯊環是一種標榜能透過電磁波驅趕鯊魚的裝置，但在今次事件中，似乎未發揮預期作用。

