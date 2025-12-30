美國女鐵人遭巨鯊叼住拖入海 遺體一周後40公里外尋獲

美國三項鐵人運動員福克斯在加州海域游泳時被巨鯊突襲拖入水中，遺體一周後才尋獲。(互聯網)

美國加州發生一宗恐怖鯊魚襲擊泳客事件，一名三項鐵人女運動員與丈夫和友人暢泳時，遭巨鯊突襲噬咬，拖入海裡失蹤。目擊者稱，看見鯊魚叼著疑似人體潛回大海，十分驚嚇。當局經過長達一周搜索，終在距離現場約40公里的水域尋獲女運動員遺體。

《紐約郵報》等媒體報道，55歲的女鐵人福克斯(Erica Fox)在加州太平洋叢林市(Pacific Grove)情人角(Lovers Point)海域被鯊魚突襲拖走，失蹤一周後，遺體本月27日在聖塔克魯茲(Santa Cruz)達文波特海灘(Davenport Beach)附近海域被發現。

丈夫范瑞瑟(Jean-Francis Vanreusel)痛心表示，相依相伴30年的妻子這樣慘死，遺體被發現時，身上仍穿著失蹤當天的黑色潛水衣，距離最後失蹤地點約40公里遠。