美國女驗DNA找到失散同父異母姊妹 因2880萬美元遺產反面

美國麻州一名女子透過DNA測試找到2名失散多年的同父異母姊妹，原以為是感人故事，豈料女子發現姊妹曾因父親去世而獲得高達2880萬美元的醫療賠款後，反面告上法庭要求分一杯羹。

美國《紐約郵報》報道，現年28歲的湯瑪斯（Carmen Thomas）於2023年2月使用「23andMe」DNA測試，發現自己與女子卡莉布朗（Kali Brown）、艾碧基布朗（Abigail Brown）兩人為同父異母姊妹，而她們的父親祖布朗（Joe Brown）於2018年因主動脈瘤去世。

父親因因主動脈瘤去世

報道指出，祖布朗因腹部及胸背疼痛被送往醫院，根據訴訟文件，他留院一天後才被診斷出有主動脈瘤，隔日因醫療延誤不治身亡，年僅43歲。布朗的遺孀與兩名女兒控告醫院醫療疏失，於2023年獲得2880萬美元鉅額賠償。