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國際
2024-02-16 10:45:21

美國女驗DNA發現和高中男友是兄妹　揭變態醫生調包精子致有23位兄弟姊妹

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美國女驗DNA發現和高中男友是兄妹　揭變態醫生調包精子致有23位兄弟姊妹

美國康涅狄格州一名女子因為好奇家族史，進行DNA測試，才發現從小養育她長大的父親竟然不是生父，真正的父親是當初幫媽媽做人工受孕的醫生，更讓她感到震驚的是，高中的前男友竟也是她兄弟姊妹的其中一員，意外的「手足亂倫」讓她超崩潰。

根據《CNN 》等美媒報道，這名39歲的女子希爾（Victoria Hill）長大後發現，由於母親人工受孕時，遭醫生考德威爾（Burton Caldwell）偷換成自己的精子，使得她除了同一家庭成長的哥哥，還擁有至少22個同父異母的兄弟姊妹，還意外和高中男友發生亂倫關係。

「你是我的妹妹」

希爾表示，當初會購買DNA檢測盒是由於身體出了毛病，而父母都沒有類似健康問題，沒想到竟得知這驚人真相，而她在2023年5月的舊同學聚會上透露這段遭遇，引起高中男友注意，他也去做了檢測，沒想到意外發現兩人竟然是兄妹。

當時，前男友傳簡訊告知她「你是我的妹妹」，讓她心靈相當受創：「這件事情讓我用完全不一樣的角度回顧整個高中生涯，覺得自己的人生被玷污了」。除了高中男友，希爾還發現一名小學同學，一對相識的雙胞胎，可能也都是她同父異母的兄弟姊妹。

法律上缺乏追究基礎

事件鬧大後，各方追查下發現「兄弟姊妹」的人數愈來愈多。另一名受害者皮爾森（Janine Pierson）原以為自己是獨生女，直到做了DNA檢測才發現原來她還有那麼多兄弟姊妹，「當時我整個人生好像嘎然而止了」，她立刻致電給媽媽，對方得知真相也很震驚，母女倆在通話中哭了幾分鐘。

根據報道，當時考德威爾欺騙希爾和皮爾森的母親，表示使用的精子是來自一名匿名的醫學院學生。希爾和皮爾森等人計畫起訴考德威爾，但由於康涅狄格州對於這類事件法律上沒有制定保護措施，造成他們要起訴十分困難。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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