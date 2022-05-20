美國奶粉荒｜最強「奶」媽擠118公升母乳出售(有片)

美國近期面臨嬰兒奶粉大缺貨的危機，很多媽媽買不到奶粉，不過在猶他州就有一個媽媽，聲稱自身母乳產量豐富，多到用不完，決定出售，希望能幫助其他母親緩解燃眉之急。

美國《霍士新聞》(Fox News)報道，猶他州一名人母Alyssa Chitti表示，家中3個雪櫃都塞滿自擠的母乳，約共4,000安士(約118公升)，她形容多到飲不完，既然如此，不如拿出來幫助其他買不到奶粉的母親。Alyssa Chitti說，原本她打算用捐贈的方式，但因她女兒罹患脊髓性肌萎縮症(SMA)，在捐贈過程中必須做其他血液檢查才能放行，但現階段沒辦法做檢查，於是放棄捐贈的方法。之後發現，直接在網路出售的方式較為方便，所以就把這批母乳在網上出售。

無法捐 贈改為出售 爭議下停賣母乳

Alyssa Chitti原本希望以每1盎司1美元的價格出售，但她亦願意跟媽媽們傾價格，她說：「我知道有些孩子因為有腸絞痛的問題，必須喝較特殊的配方奶，我知道這些孩子痛起來時有多難受，但做父母的卻無能為力。」

不過，Alyssa Chitti賣母乳的消息傳開後，稱收到不少負面批評，所以她最後停止母乳販售的計劃。在美國，於網上購買和銷售母乳是完全合法，不過，美國食品藥物管理局(FDA)就曾指出，從網路管道直接獲得私人母乳時，這些捐贈者不太可能接受傳染病或污染風險的篩檢。