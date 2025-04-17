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國際
2025-04-17 18:30:41

美國威脅禁哈佛大學接收留學生　要求交出學生紀律報告

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美國哈佛大學。(路透社)

美國哈佛大學。(路透社)

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美國國土安全部在周三（16日）威脅吊銷哈佛大學招收國際學生的資格，以要求該校提交有關國際臬生的違法及暴力行為紀錄。

國土安全部表示，部長諾姆（Kristi Noem）向哈佛大學發出一封措手嚴厲的信件，要求哈佛大學在4月30日前，提供該校持外國學生簽證的人士，有關違法及暴力活動的紀錄。否則該校將失去學生訪客交換計劃的認證。有關立認證是容許院校招收國際留學生，並可以用作申請入境美國的簽證。根據大學的數據，哈佛大學在2024至25學年有6,793名的國際留學生，佔該校學生的27.2%。而國土安全部在周三已表示取消哈佛兩項合計270萬美元的撥款。

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美國抗議針對哈佛大學的威脅。(路透社)

美國抗議針對哈佛大學的威脅。(路透社)

哈佛促政府守法

哈佛大學發言人就表示，校方雖然已知悉有關的信件，但會維持之前的立場「不會放棄學校的獨立性或放棄憲法賦予的權利」。學校又指，他們會繼續遵守法律，但也請政府守法。他們表示如果聯邦政府針對他們社區內的人士採取行動，院校期望政府是基於清晰的證據，並跟從有關的合法程序。哈佛的學生報就報道，指有關信件中批評哈佛大學對猶太學生提供了「充滿敵意的學習環境」。

總統特朗普（Donald Trump）早前已凍結對哈佛大學多年合共20億美元的資助，作為院校拒絕接納政府要求作出的改革。該校拒絕取消有關多元、平等的計劃，以及拒絕禁止在校園抗議戴口罩的要求等。

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