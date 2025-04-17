美國威脅禁哈佛大學接收留學生　要求交出學生紀律報告

美國國土安全部在周三（16日）威脅吊銷哈佛大學招收國際學生的資格，以要求該校提交有關國際臬生的違法及暴力行為紀錄。

國土安全部表示，部長諾姆（Kristi Noem）向哈佛大學發出一封措手嚴厲的信件，要求哈佛大學在4月30日前，提供該校持外國學生簽證的人士，有關違法及暴力活動的紀錄。否則該校將失去學生訪客交換計劃的認證。有關立認證是容許院校招收國際留學生，並可以用作申請入境美國的簽證。根據大學的數據，哈佛大學在2024至25學年有6,793名的國際留學生，佔該校學生的27.2%。而國土安全部在周三已表示取消哈佛兩項合計270萬美元的撥款。