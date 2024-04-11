美國婦患癌剩15個月命化療甩頭髮 與家人話別後驚揭從未有癌症

美國德州一名母親被診斷患上罕見癌症「血管肉瘤」(Angiosarcoma)，經歷「強效」的化療甩光了頭髮，並在被告知只剩下15個月壽命與家人傷心話別後，卻驚揭她從未有患癌症。白白經歷了連串身心打擊，不知是好消息還是壞消息。
39歲的Lisa Monk於2022年因胃痛求醫，懷疑與腎石有關；檢查後除了發現兩粒腎石，還見到她的脾臟有腫瘤。她亦於去年1月接受手術切除了腫瘤，並將脾臟樣本拿去化驗所作病理化驗，最後指她患上惡性血管癌病「血管肉瘤」。她獲告知只有15個月命，要向丈夫和兩名子女講出這個噩耗，16歲大仔知道消息後難以接受，9歲女兒善於隱藏情緒，但老師說她在學校顯露大受打擊。Monk也忙於向家人，以及日後兒女所生的孩子，即她未能見上一面的孫兒寫信道別。
斷錯患癌｜第二次化療前已知搞錯並未獲告知
Monk於去年3月入院立即開始首輪化療，甩掉所有頭髮後，再進行另一次「強效」化療，出現嘔吐和皮膚現「銀色光澤」。但同年4月覆診時，她獲告知自己從來沒有患癌症，實驗室的病理化驗出錯。Monk指令她憤怒的是醫生只顧「恭喜」她，卻沒有就出錯道歉，除了接受不需要的化療傷身外，她還因化療欠債。
Monk解釋，院方也有就其脾臟樣本做病理化驗，發覺她沒有患癌，報告結果於第二次化療前已有，但醫生卻沒有看，直至做了第二次化療後覆診，護士一邊問她健康情況，一邊翻看電腦內的紀錄，卻突然停止說話和一臉驚訝，然後說要去找醫生。護士與醫生約15分鐘後回來，醫生說了一堆醫學用語，最終宣布Monk並沒有患癌症。院方最後確認她的脾臟破裂導致出現腫塊，並不是癌症。