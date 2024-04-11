美國婦患癌剩15個月命化療甩頭髮 與家人話別後驚揭從未有癌症

美國德州一名母親被診斷患上罕見癌症「血管肉瘤」(Angiosarcoma)，經歷「強效」的化療甩光了頭髮，並在被告知只剩下15個月壽命與家人傷心話別後，卻驚揭她從未有患癌症。白白經歷了連串身心打擊，不知是好消息還是壞消息。

39歲的Lisa Monk於2022年因胃痛求醫，懷疑與腎石有關；檢查後除了發現兩粒腎石，還見到她的脾臟有腫瘤。她亦於去年1月接受手術切除了腫瘤，並將脾臟樣本拿去化驗所作病理化驗，最後指她患上惡性血管癌病「血管肉瘤」。她獲告知只有15個月命，要向丈夫和兩名子女講出這個噩耗，16歲大仔知道消息後難以接受，9歲女兒善於隱藏情緒，但老師說她在學校顯露大受打擊。Monk也忙於向家人，以及日後兒女所生的孩子，即她未能見上一面的孫兒寫信道別。