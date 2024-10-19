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國際
2024-10-19 10:15:53

美國婦患「吸血鬼病」忌大蒜及陽光　病發時痛過生仔

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美國婦患「吸血鬼病」忌大蒜及陽光　病發時痛過生仔

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美國一名女性罹患罕見的「吸血鬼病」，這種疾病和吸血鬼一樣都怕大蒜，沒辦法吃任何含硫的食物，尤其對大蒜過敏，曾經一天嘔吐達60次、過度攝取還可能致命。

大多發生在女性身上

據《紐約郵報》報道，明尼蘇達州出現真實版的德古拉伯爵，她是32歲的南丁格爾（Phoenix Nightingale），因為罹患罕見的「急性間歇性紫質症」（acute intermittent porphyria），導致代謝紊亂，引發疼痛、偏頭痛、便秘和嘔吐等多種症狀，而且將持續好幾天。

她的病情跟吸血鬼的狀態十分類似，不僅不能吃大蒜、還須遠離陽光、皮膚也非常蒼白。據悉，這種疾病大多發生在女性身上，發病時身體會不斷傳來劇痛，讓她痛苦地不斷扭動，過去曾有不少患者都被誤認為被怪物附身。

已發病超過480次

南丁格爾至今已發病超過480次，嘗試過多種處方藥治療都無效。她也因此特別注意飲食，她表示：「我只吃對身體安全的食物，完全不碰大蒜和其他含硫食物。也不能吃大蒜麵包、紅葡萄、酒精和咖啡。」她也因此幾乎不能吃外賣、或到餐廳享受美食，因為任何菜餚中可能都含有大蒜。

身為兩孩之母的南丁格爾稱，發作時的劇痛甚至比生小孩還痛苦。她強調公布自己的狀態，是為了幫助同病相憐的病患盡快找到病因，因為自己花了31年搞清楚患了甚麼疾病。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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