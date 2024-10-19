美國婦患「吸血鬼病」忌大蒜及陽光　病發時痛過生仔

美國一名女性罹患罕見的「吸血鬼病」，這種疾病和吸血鬼一樣都怕大蒜，沒辦法吃任何含硫的食物，尤其對大蒜過敏，曾經一天嘔吐達60次、過度攝取還可能致命。

大多發生在女性身上

據《紐約郵報》報道，明尼蘇達州出現真實版的德古拉伯爵，她是32歲的南丁格爾（Phoenix Nightingale），因為罹患罕見的「急性間歇性紫質症」（acute intermittent porphyria），導致代謝紊亂，引發疼痛、偏頭痛、便秘和嘔吐等多種症狀，而且將持續好幾天。

她的病情跟吸血鬼的狀態十分類似，不僅不能吃大蒜、還須遠離陽光、皮膚也非常蒼白。據悉，這種疾病大多發生在女性身上，發病時身體會不斷傳來劇痛，讓她痛苦地不斷扭動，過去曾有不少患者都被誤認為被怪物附身。