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國際
2023-12-15 15:45:31

美國婦暗中在手機裝定位App　當場踢爆兒子與26歲老師「公園車震」

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美國婦在兒子手機裝定位App　當場踢爆少年與26歲老師「公園車震」

美國北卡羅來納州一名母親，因為兒子常常缺席球隊訓練，於是偷偷在他的手機上安裝了定位APP「Life360」，沒想到卻意外發現，兒子和班上的老師在「車震」，氣得她當場報警抓人。

根據外媒報道，該名母親發現就讀高中的兒子，近期常常缺席橄欖球隊的訓練，因此決定在兒子的手機上安裝一款極具爭議的定位APP「Life360」，想看看兒子究竟跑去做甚麼了。

當場拍照留下證據報警

在一次訓練時間，母親發現兒子的定位不是在學校，而是在北卡羅來納州南部的梅克倫堡郡（Mecklenburg County）一處公園閒晃，於是她便驅車前往，結果竟然看到兒子和26歲高中女教師（Gabriela Cartaya-Neufeld）在車內恩愛。

該名母親當場拍照留下證據，接着便撥打報警電話，警方到場後將女教師拘留，事後警方表示，這位母親先前就曾聽說過兒子有「不正當關係」的傳聞，早在他缺席球隊訓練前，就已經處於高度懷疑狀態。

「Life360」宣稱客透過共享位置，保障家人朋友在外的安全。（圖／Life360官網）

檢察官指出，涉事老師和少年在車子裏、少年家中和自己家中幽會多次，兩人發生過性行為的消息早已在學校滿天飛，最後女教師被指控犯下五項性行為重罪，上個月入獄服刑，但目前已獲保釋。

Life360年收料達3億美元

不過該案同時還引發了針對定位APP「Life360」的討論，「Life360」是款定位追蹤程式，受到許多父母的喜愛，因為他們可以在孩子的手機安裝，隨時知道他們的動向，Life360擁有約5000萬活躍用戶，預估2023年年收可來到3億美元（約23.4億港元）。

雖然「Life360」提供了不少便利，但同時也有人質疑，該應用程式收集了使用者的大量資料，可能涉及侵犯隱私和增加有心人士犯罪機率，先前有人口販賣組織就表示，他們會用Life360來追蹤受害者的位置，也有不少年輕人疾呼，父母的管控讓他們感到窒息，許多人紛紛在論壇上討論，該如何讓Life360的定位失靈，或是讓其禁止存取數據。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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