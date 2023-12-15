美國婦暗中在手機裝定位App　當場踢爆兒子與26歲老師「公園車震」

美國北卡羅來納州一名母親，因為兒子常常缺席球隊訓練，於是偷偷在他的手機上安裝了定位APP「Life360」，沒想到卻意外發現，兒子和班上的老師在「車震」，氣得她當場報警抓人。

根據外媒報道，該名母親發現就讀高中的兒子，近期常常缺席橄欖球隊的訓練，因此決定在兒子的手機上安裝一款極具爭議的定位APP「Life360」，想看看兒子究竟跑去做甚麼了。

當場拍照留下證據報警

在一次訓練時間，母親發現兒子的定位不是在學校，而是在北卡羅來納州南部的梅克倫堡郡（Mecklenburg County）一處公園閒晃，於是她便驅車前往，結果竟然看到兒子和26歲高中女教師（Gabriela Cartaya-Neufeld）在車內恩愛。

該名母親當場拍照留下證據，接着便撥打報警電話，警方到場後將女教師拘留，事後警方表示，這位母親先前就曾聽說過兒子有「不正當關係」的傳聞，早在他缺席球隊訓練前，就已經處於高度懷疑狀態。