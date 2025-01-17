美國婦遭所收留流浪者殺害　灌止痛藥毒死屍塞雪櫃

美國傳出駭人聽聞謀殺案，警方日前發現一名68歲女屋主慘遭殺害，並被「折疊」塞進雪櫃，而她的一名房客涉案被捕，並被控二級謀殺罪。
疑凶為跨性別人士
綜合外媒報道，拉斯維加斯警方於2023年11月進行登門檢查，揭發這宗案件，慘遭殺害的是68歲女子吉伯森（Monique Gilbertson）。報道指出，當時警方要求進入住所，她的跨性別房客路許（Jazlyn Rush）不願配合，稱吉爾伯森「不在家」，並稱她擁有房屋所有權。
不過，路許的妻子洛佩茲（Gina Lopez）最終讓警察進來，而警方在雜物間發現一個上鎖的雪櫃，上面覆蓋着衣服。警方找來鎖匠打開雪櫃，赫然發現「裏面有東西」，竟是一具屍體，於是立即逮捕路許。根據屍體狀態顯示，吉伯森被「摺疊」並塞進雪櫃裏，且顯然已被冷凍一段時間。
聲稱見死者倒臥不知所措
路許聲稱，她發現吉伯森倒在椅子上，不知所措，於是決定「把她放進雪櫃裏」。
報道表示，吉伯森生前收留無家可歸的路許，但卻發現她生活習慣糜爛，於是要求她搬離。檢方指出，路許在吉伯森要求她搬走當天，強迫餵食其至少400毫微克的止痛藥芬太尼（Fentanyl），該劑量是正常劑量的200倍，導致吉伯森死亡。
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