美國婦遭所收留流浪者殺害　灌止痛藥毒死屍塞雪櫃

美國傳出駭人聽聞謀殺案，警方日前發現一名68歲女屋主慘遭殺害，並被「折疊」塞進雪櫃，而她的一名房客涉案被捕，並被控二級謀殺罪。

疑凶為跨性別人士

綜合外媒報道，拉斯維加斯警方於2023年11月進行登門檢查，揭發這宗案件，慘遭殺害的是68歲女子吉伯森（Monique Gilbertson）。報道指出，當時警方要求進入住所，她的跨性別房客路許（Jazlyn Rush）不願配合，稱吉爾伯森「不在家」，並稱她擁有房屋所有權。