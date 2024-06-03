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國際
2024-06-03 14:58:00

美國孕婦帶子女到墳場攞靈感　盼為胎中女兒改名(有片)

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美國孕婦帶子女到墳場攞靈感，盼幫胎中女兒改名。(IG)

美國孕婦帶子女到墳場攞靈感，盼幫胎中女兒改名。(IG)

相信為子女改名令不少父母感到苦惱。美國就有一名孕婦，帶同2名子女一起到墳場參觀，希望從眾多墓碑上的名字取得靈感，為腹中嬰兒取得最合心水的名字，她的子女更在墓園嬉戲玩耍，並有觸摸墓碑，惹來網民熱議。

綜合報道，這名孕婦名叫Haley Brooks Hodge是名網紅，平日以分享家庭趣事為主。她早前上傳片段，顯示大腹便便的她，攜同2名子女前往北卡羅萊納州一座公眾墳場，她表示和丈夫久經思量仍未能選出腹中嬰兒的名字，雖然幾個月前曾發文向網民求助，但徵集的名字都不太滿意，她更指「墳場裡有最美的名字」，所以才會帶同家人到墓園，試圖選出適合胎中女兒的名字。Haley更透露，當年她的父母就是從陌生人的墓碑上獲得靈感，為妹妹取了一個好聽的名字，直到現在妹妹依然健康地活着，也沒有遇到不好的事，所以她也沒有任何迷信想法。霍奇細看墓碑並發現到不少有興趣的名字，如SalemWinnieVienna，有墓碑更簡單地刻著「gay」讓她大感意外；而她的孩子則在墓園嬉戲玩耍，更曾觸摸和推撞墓碑。

Haley細看墓碑並發現到不少有興趣的名字。(IG) Haley指「墳場裡有最美的名字」，所以才會帶同家人到墓園試圖取得靈感。(IG) Haley指自己沒有任何迷信想法。(IG) Haley的孩子則在墓園嬉戲玩耍，更曾觸摸和推撞墓碑。(IG)

網民：我父母就是這麼做 後來我把名字改了

片段引來網民兩極看法，有人覺得上述方法很新穎，「這是紀念那些逝者的方式」、「我希望人們走過我孩子墓碑時，能說出她的名字」，另有網民坦言對Haley的想法難以理解，認為「我覺得這有點毛骨悚然」、「太不吉利了」、「當我想創造新生命時，我無法走進死亡之地」，亦有人表示：「我父母就是這麼做，後來我把名字改了，因為我不想和一個陌生的逝者用同一個名字」。

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