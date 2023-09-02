美國孕婦被指控偷竊　與2警停車場對峙遭槍殺一屍兩命

事件發生在上月24日，當天身懷六甲的孕婦塔基亞·楊(Ta'Kiya Young)在一處商場中被指控偷竊，她在停車場與兩名警察對峙。兩名警察多次要求她下車，其中一名警察用槍指著她，而塔基亞慢慢地加速駛向另一名警察，警方聲稱該警官遭撞。隨後持槍的警察向她的擋風玻璃開槍，塔基亞在當天晚上7點45分左右宣告死亡。

記者彭巧蓁／綜合報導

美國又發生疑似警察執法過當的爭議。俄亥俄州一名21歲的孕婦遭指控在商店內行竊，她坐在車內與警察對峙，最後遭到開槍射殺身亡。如今警方也公佈當時的密錄器畫面。

事件發生在上月24日，當天身懷六甲的孕婦塔基亞·楊（Ta'Kiya Young）在一處商場中被指控偷竊，她在停車場與兩名警察對峙。兩名警察多次要求她下車，其中一名警察用槍指著她，而塔基亞慢慢地加速駛向另一名警察，警方聲稱該警官遭撞。隨後持槍的警察向她的擋風玻璃開槍，塔基亞在當天晚上7點45分左右宣告死亡。

而警方也公佈了當時的密錄器畫面，可以看到一名警官走近塔基亞的車子，而她就坐在駕駛座上。該名警官多次要求塔基亞下車，但遭到拒絕。警察對塔基亞說有人指證她偷竊，但她極力否認。

畫面中可以看到兩名警察一人站在駕駛座旁拉著車窗，另一人站在擋風玻璃前拿槍指著塔基亞阻止她離開。但塔基亞仍然踩下油門試圖緩緩前進，就在過程中警察開了槍。

布倫登鎮警察局長約翰·貝爾福德（John Belford）在公開聲明中說，警察將塔基亞扶下車後就立刻打電話叫救護車，並試圖在她的傷口上方綁布條以止血。

不過塔基亞的家人和律師則表示，槍擊事件顯然是「犯罪行為」，並要求迅速起訴槍殺她的警察。

她的家人也發表了一份聲明，「在完整觀看了這段影片後，不可否認的是，塔基亞的死亡是可以避免的，這整件事是對權力和權威的嚴重濫用。」

開槍的警察目前已被下令行政休假，俄亥俄州刑事調查局正在調查這起槍擊事件。

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