美國宣布懸賞500萬美金　助緝捕厄瓜多爾總統候選人命案主謀

本月28日，美國國務卿布林肯表示將懸賞500萬美元以蒐集線索，他表示：「美國將繼續支持厄瓜多爾人民，並努力將那些試圖以暴力犯罪破壞民主進程的個人繩之以法。」另外，美國政府將另外懸賞100萬美元（約783.1萬港元），鼓勵民眾提供涉嫌參與暗殺行動的組織及主要負責人的資訊。

哥倫比亞和墨西哥販毒集團滲透

厄瓜多爾向來是拉丁美洲相對安全和穩定的國家，但近年來，由於哥倫比亞和墨西哥販毒集團滲透到當地犯罪集團中，犯罪率急劇上升。就在比利亞維森西奧被殺的前幾周，厄瓜多爾曼塔（Manta）市長被槍殺；今年2月時，洛佩斯港（Puerto López）市長在觀光時被謀殺。

厄瓜多爾警方表示，迄今為止，他們已拘留了6名與比利亞維森西奧命案有關的哥倫比亞籍男子，但仍在尋找其他嫌疑犯。

比利亞維森西奧曾是獨立調查記者，並以反腐敗人士的身份進入政壇，他在此次總統大選中提出的競選口號是「打擊腐敗，整頓治安」。

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