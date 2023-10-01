熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-01 15:00:51

美國宣布懸賞500萬美金　助緝捕厄瓜多爾總統候選人命案主謀

分享：

美國國務卿布林肯

厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）上月9日遭人槍殺身亡，美國現在懸賞500萬美元（約3916.5萬港元），要尋找策劃這場暗殺行動的主謀。

另外懸賞100萬美元給報料人士

比利亞維森西奧9日參加一場集會活動後，走出會場時頭部遭人連開三槍，當場身亡。厄瓜多爾總統拉梭（Guillermo Lasso）當時表示，事件主謀是犯罪組織。

本月28日，美國國務卿布林肯表示將懸賞500萬美元以蒐集線索，他表示：「美國將繼續支持厄瓜多爾人民，並努力將那些試圖以暴力犯罪破壞民主進程的個人繩之以法。」另外，美國政府將另外懸賞100萬美元（約783.1萬港元），鼓勵民眾提供涉嫌參與暗殺行動的組織及主要負責人的資訊。

哥倫比亞和墨西哥販毒集團滲透

厄瓜多爾向來是拉丁美洲相對安全和穩定的國家，但近年來，由於哥倫比亞和墨西哥販毒集團滲透到當地犯罪集團中，犯罪率急劇上升。就在比利亞維森西奧被殺的前幾周，厄瓜多爾曼塔（Manta）市長被槍殺；今年2月時，洛佩斯港（Puerto López）市長在觀光時被謀殺。

厄瓜多爾警方表示，迄今為止，他們已拘留了6名與比利亞維森西奧命案有關的哥倫比亞籍男子，但仍在尋找其他嫌疑犯。

比利亞維森西奧曾是獨立調查記者，並以反腐敗人士的身份進入政壇，他在此次總統大選中提出的競選口號是「打擊腐敗，整頓治安」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受