美國富豪搞尋寶遊戲　價值2千萬元寶藏線索藏新書(有片)

美國作家、比特幣富豪Jon Collins-Black早前出版一本新書《裡面有寶藏》(There's Treasure Inside)，原來Jon在美國各地埋藏了5個寶箱，總價值逾200萬美元(約1,968萬港元)，而所有的線索都藏在書中，在美國掀起了一股「尋寶熱」。
綜合報道，Jon是奇幻小說的愛好者，《裡面有寶藏》一書的靈感就是來自於另一位富豪Forrest Fenn在2010年曾發起的尋寶遊戲。Jon說，希望自己能夠創建一個更平易近人的遊戲，所以將寶藏分散在全國各地，讓更多人能夠參與，並喚起人們對於冒險、探索的興趣。Jon對書中的具體細節守口如瓶，但他承諾任何人都可以找到寶藏，「你需要的所有線索都在書中」。5個寶箱裡有許多珍貴物品，例如美國前總統甘迺迪妻子嘉芙蓮(Jackie Kennedy)的襟針、稀有Pokémon卡片、沉船金幣、黃金和一粒96卡的祖母綠寶石等珍貴物品。
倘寶藏幾年內未被發現 或會出第二本書
為了保護搜尋的完整及公平性，Jon也盡可能地減少與出版社編輯有過多接觸，目的是為避免任何線索洩露。此外，就連Jon的妻子也不曉得寶箱藏在哪裡。《裡面有寶藏》一書已經引起轟動，數千名讀者聚集在網路上討論並分享自己的發現。Jon也透露，從讀者的留言，有讀者已經找到寶藏地點。假若寶藏在未來幾年內仍未被發現，Jon說，他會考慮透露更多線索，「或許是出第二本書」，進一步幫助尋寶者解開謎題，讓更多人參與這場冒險。
Quick announcement about when my book, There's Treasure Inside, will be available. There's still time to pre-order and join the hunt. pic.twitter.com/LHl1cY8oGh— Jon Collins-Black (@JonCollinsBlack) September 27, 2024