美國實習生為省租金每周搭飛機上下班　凌晨3點起床通勤

記者彭巧蓁／綜合報道
在美國有個超強實習生，居然每周一天從南卡羅萊納州（South Carolina）的住處搭飛機到新澤西州（New Jersey）的公司上班。她表示比起到外地找房子短租，搭飛機的費用還比較省。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，21歲的塞倫塔諾 (Sophia Celentano)表示，她在新澤西州得到了一份市場銷售的實習機會，每周上班一天，為期10周。如果是一般人可能會在新澤西州找個短租房子暫住，但塞倫塔諾最後決定搭飛機上班。「我知道這是一件非比尋常的事情，但比起短租的租金和生活費，搭飛機的費用真的比較省，儘管我凌晨3時就得起床趕到機場。」
租金和生活費大約為4,250美元
她進一步解釋，從家裏搭飛機要支付大約100美元（約784港元）的機票費用、100美元的Ubers車資和25美元（約196港元）的餐費，為期10周的實習總共需花費約2,250美元（約合17,638港元）。
而短租的租金和生活費則大約為4,250美元（約33,316港元），她認為搭飛機是更划算的選擇。
不過她也表示，這的確相當考驗體力和耐力，「最困難的部分除了凌晨3點起床之外，回家之前必須在紐華克機場等待好幾個小時搭機也很累人。」
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