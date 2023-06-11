美國實習生為省租金每周搭飛機上下班　凌晨3點起床通勤

記者彭巧蓁／綜合報道

在美國有個超強實習生，居然每周一天從南卡羅萊納州（South Carolina）的住處搭飛機到新澤西州（New Jersey）的公司上班。她表示比起到外地找房子短租，搭飛機的費用還比較省。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，21歲的塞倫塔諾 (Sophia Celentano)表示，她在新澤西州得到了一份市場銷售的實習機會，每周上班一天，為期10周。如果是一般人可能會在新澤西州找個短租房子暫住，但塞倫塔諾最後決定搭飛機上班。「我知道這是一件非比尋常的事情，但比起短租的租金和生活費，搭飛機的費用真的比較省，儘管我凌晨3時就得起床趕到機場。」