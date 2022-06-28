美國總統拜登周一(27日)簽署國家安全備忘錄，以加強打擊非法捕魚行為。白宮表示，會與加拿大和英國成立聯盟，加強監察非法捕魚活動，並將與厄瓜多、巴拿馬、塞內加爾、台灣和越南進行新的合作。

美國將與越南巴拿馬等合作打擊非法捕魚，被指針對中國。(資料圖片)

備忘錄以期加強美國政府內部協調和執法，對抗非法捕魚和強迫勞動。白宮表示，美國還計劃就打擊非法、未報告、不受規範(Illegal, unreported and unregulated, IUU)的捕魚行為，與厄瓜多、巴拿馬、塞內加爾、台灣和越南進行新的往來。美國國防部、海岸衛隊等部門會聯同私人伙伴巡查漁船，除打擊非法捕魚外，亦會針對偷運人蛇和非法勞工等活動，以維持海上航行安全。

中方批評指控失實 反指美方沒有保護海洋環境

華府官員強調，措施並非針對個別個家，但形容中國是相關規定的最大違規者之一，並阻礙國際組織在打擊非法和過度捕魚方面取得進展。

英國倡導組織環境正義基金會(Environmental Justice Foundation)最近一份報告指出，迄今為止，中國擁有世上最大的遠洋捕魚船隊，也有許多虐待的申訴。並指來自印尼和迦納的船員受訪時講述中國船長強逼無薪超時工作、威脅或暴力，以及提供劣質食物導致腹瀉等疾病的情況。

中國駐美大使館批評指控失實，反指美方在保護海洋環境，以及促進可持續漁業的國際合作上，並無任何行動。



