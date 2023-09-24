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國際
2023-09-24 16:15:22

美國專欄作家抱怨機場餐廳收得貴　一個破綻遭踢爆出醜收場

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美國專欄作家抱怨機場餐廳收得貴　一個破綻遭踢爆出醜收場

美國一名62歲專欄作家布魯克斯（David Brooks），21日在社交平台上發文抱怨，自己到新澤西州紐華克機場（Newark airport）吃一餐要花78美元（約610港元），不過卻被眼尖網友揪出不對勁，狠狠打臉他的說法。

布魯克斯在貼文中提到，他到機場吃了一份78美元（約610港元）的餐點，並表示「難怪美國人覺得經濟狀況很糟糕。」從拍下的餐點照片可以看到，他點了一份薯條、一個漢堡、一份生菜沙拉和一杯飲料。

將近8成是在為酒錢買單

帖文發出後，吸引了許多討論聲浪，不過有眼尖的網友發現，布魯克斯餐桌上那杯「黃褐色液體」看起來不像是飲料，反而像威士忌，因此質疑是因為布魯克斯點了烈酒，才導致這頓餐點費用高昂，而非其他食物賣的太貴。

還有厲害的網友找出，這間店是位於機場A航廈的「1911 Smoke House Barbeque」牛排餐廳，而餐廳事後也在Facebook上發文證實，布魯克斯確實曾到店內消費，不過他們也澄清，布魯克斯付的78美元餐費中，有將近8成是在為酒錢買單，但他卻抱怨是店家「餐點賣太貴」。

餐廳趁「免費廣告」推冠名套餐

因為此事話題度極高，該餐廳趁這波「免費廣告」熱潮，在菜單中新增了「D布魯克斯」套餐，廣告上更幽默地將78美元劃掉，寫上了只要17.78美元（約139.1港元），就可以吃到相同的漢堡、薯條和兩杯威士忌shot。

布魯克斯是名資深作家，曾為多間知名媒體擔任撰稿人，包括《紐約時報》、《華盛頓時報》、《華爾街日報》等，他在事後也承認，自己發文是「思慮欠周」之舉，不應該因為自己的所得可以在機場喝威士忌，就忽視了還有很多家庭要靠每個月的收入，才能勉強支撐家裏的開銷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

杭州亞運｜香港隊焦點賽程（am730製圖）

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