美國專欄作家抱怨機場餐廳收得貴　一個破綻遭踢爆出醜收場

美國一名62歲專欄作家布魯克斯（David Brooks），21日在社交平台上發文抱怨，自己到新澤西州紐華克機場（Newark airport）吃一餐要花78美元（約610港元），不過卻被眼尖網友揪出不對勁，狠狠打臉他的說法。

布魯克斯在貼文中提到，他到機場吃了一份78美元（約610港元）的餐點，並表示「難怪美國人覺得經濟狀況很糟糕。」從拍下的餐點照片可以看到，他點了一份薯條、一個漢堡、一份生菜沙拉和一杯飲料。

將近8成是在為酒錢買單

帖文發出後，吸引了許多討論聲浪，不過有眼尖的網友發現，布魯克斯餐桌上那杯「黃褐色液體」看起來不像是飲料，反而像威士忌，因此質疑是因為布魯克斯點了烈酒，才導致這頓餐點費用高昂，而非其他食物賣的太貴。

還有厲害的網友找出，這間店是位於機場A航廈的「1911 Smoke House Barbeque」牛排餐廳，而餐廳事後也在Facebook上發文證實，布魯克斯確實曾到店內消費，不過他們也澄清，布魯克斯付的78美元餐費中，有將近8成是在為酒錢買單，但他卻抱怨是店家「餐點賣太貴」。