美國對全球進口鋼鋁徵25%關稅 歐盟反制向逾2000億美貨徵稅

美國總統特朗普以關稅手段重整全球貿易秩序以利好美國，昨日起向全球進口鋼鋁徵收25%關稅，美國的貿易夥伴無一獲豁免。衝擊最大的是第一輸入大國加拿大，特朗普更一度揚言向加國鋼鋁徵稅倍增至50%，加方昨宣布對美貨徵收對等25%關稅。歐盟即時宣布會對260億歐元(約2,200億港元)美國貨徵收關稅報復，包括工業及農業產品。在北京，外交部昨稱美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，無益於解決問題。 特朗普首個任期也向鋼鋁徵稅，歐盟今次的反制與上次類同，報復性徵稅不只限於美國鋼鋁產品，還有紡織、家具用品、農產、電單車、波本威士忌、花生醬和牛仔褲。報道指，歐盟對美貨的新徵稅象徵意義較大，旨在向特朗普政府施壓。歐盟官員早已表明，徵稅的產品只在共和黨控制州份，例如堪薩斯和內布拉斯加出產的牛肉和家禽，以及阿拉巴馬和喬治亞的木製產品。美國烈酒生產商可說受到鋼鋁稅波及，在特朗普首個任期於2018年開打關稅戰前，他們與歐洲的貿易是零關稅。

歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中稱，歐盟會一直開啟談判大門，「因美國向280億美元歐盟貨品徵稅，我們反制向260億歐元美貨徵稅」。她又指，歐盟堅信在全球陷入地緣政治和經濟不明朗時，實施關稅增加經濟負擔並不符合大家的共同利益。特朗普稱，徵收關稅可創造工廠就業機會，但馮德萊恩認為剛好相反，工作可能不保、價格上漲，歐盟和美國同樣受苦。歐洲的美國商會稱，美歐互徵關稅只會損害大西洋兩岸的就業、繁營和安全，促請雙方談判降溫。 加拿大向1600億美貨徵稅 美國的鋼鋁輸入國，加拿大排首位佔總輸入23%，其次是墨西哥(11%)、巴西(9%)和南韓(9%)等。因加拿大安大略省周二宣布向美國的電力用戶加徵25%附加費，換來特朗普威脅將對加國進口鋼鋁加徵關稅至50%。之後美國商務部長盧特尼克和安大略省長福特通電話，福特同意暫停徵收附加費，並於周四到訪華盛頓與對方會面。特朗普的50%關稅威脅並無付諸實行。 美國上周已向加拿大貨品徵收25%關稅，加方立即作出反制向300億加元(約1,619億港元)美國貨徵稅。對於周三生效的鋼鋁關稅，加政府也加碼，向298億加元(約1,608億港元)美國貨品徵收25%關稅作為報復，包括鋼鋁、電腦和運動設備。

企業投資氣氛低迷 特朗普1月上任後再打關稅戰，搞亂了各行各業投資計劃，從汽車到能源，令企業和投資者不安，擔心成本上升會重新點燃美國通脹，將影響大眾消費意欲，恐導致美國經濟衰退而股市大跌。有市場分析指，幾乎所有人都努力適應華盛府的波動政策，以及有關政策對日常決策的影響。美國政府時而推行時而暫緩關稅令商家無所適從，從醫療保健和零售到農業、採礦、能源等均陷入癱瘓。例如，美方稱可能向加拿大或墨西哥製造的汽車零件徵稅，導致汽車製造商無法落實生產規劃。分析稱，如果預期的回報在特朗普揮筆簽署行政命令便消失，理性的汽車製造商不會投資。