美國小兒麻痺男困6百磅「鐵肺」生活70年　讀大學當律師從未氣餒

記者彭巧蓁／綜合報道
77歲的美國男子亞歷山大 （Paul Alexander）於1952年6歲時得到小兒麻痺症，為了存活，他被放進重達6百磅的鐵肺中至今。今年三月，健力士世界紀錄宣布他是在鐵肺中生活最久的人。
創下健力士世界紀錄
1952年，美國爆發史上最嚴重的脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺）疫情，當時有近5萬8千例病例，其中大部分是兒童。這種病會攻擊脊髓中的運動神經元，擾亂中樞神經系統和肌肉之間的通訊，最終使肌肉太弱而無法自主呼吸。
保羅在確診後不久就被放進一台笨重的鐵肺機器中，仰賴它生存。從那時起，保羅就再也沒有離開過那台鐵肺。據外媒報道，鐵肺是一個密封的膠囊，除了頭部以外所有部位都覆蓋在裏面，因為它通過負壓吸入氧氣，會迫使肺部擴張，使患者能夠呼吸。
學會「青蛙式呼吸」可短暫離開幾小時
不過保羅使用的機型是早在1928年時就發明，隨著技術的進步，60年代末以來就已停產。而儘管發明了更現代的裝置，保羅還是寧願繼續生活在他的鐵肺裏。2020年時，他接受《衛報》採訪時表示，他已經習慣了他的「老鐵馬」。
雖然保羅得生活在鐵肺中，但他仍然沒有放棄人生。保羅學會一種「青蛙式呼吸」，可以讓他短暫地離開鐵肺幾小時進行他的學業。他高中畢業後繼續唸大學，獲得法律學位，更成為一名律師從事法律工作數十年。保羅還一字一句花了5年的時間寫了一本回憶錄《3 Minutes For a Dog》，而所有這一切都是依靠他的鐵肺所完成：「我從未放棄，而且未來我仍然不會放棄」。
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