美國小兒麻痺男困6百磅「鐵肺」生活70年　讀大學當律師從未氣餒

記者彭巧蓁／綜合報道

77歲的美國男子亞歷山大 （Paul Alexander）於1952年6歲時得到小兒麻痺症，為了存活，他被放進重達6百磅的鐵肺中至今。今年三月，健力士世界紀錄宣布他是在鐵肺中生活最久的人。

創下健力士世界紀錄

1952年，美國爆發史上最嚴重的脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺）疫情，當時有近5萬8千例病例，其中大部分是兒童。這種病會攻擊脊髓中的運動神經元，擾亂中樞神經系統和肌肉之間的通訊，最終使肌肉太弱而無法自主呼吸。

保羅在確診後不久就被放進一台笨重的鐵肺機器中，仰賴它生存。從那時起，保羅就再也沒有離開過那台鐵肺。據外媒報道，鐵肺是一個密封的膠囊，除了頭部以外所有部位都覆蓋在裏面，因為它通過負壓吸入氧氣，會迫使肺部擴張，使患者能夠呼吸。