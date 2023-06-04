美國小六生獲派幼稚園當「助教」　乘機性侵犯至少5名女童

美國一間小學讓小六男童進入幼稚園進行輔導教育，卻給他機會對小女孩上下其手。（示意圖／Pixabay）

記者鄒慈芸／綜合報道

美國德克薩斯州羅克沃爾（Rockwall）有六個家庭聯合起來，控告羅克沃爾學區，因為校方讓一名小六男童到幼稚園進行輔導教育，沒想到這名小男生卻利用此機會，對幼兒園多名女童上下其手，甚至撫摸她們的私密處，讓家長痛批學校處裡不當。

協助教導基本閱讀和算數

該案件發生在2021至2022年間，當時艾米帕克斯-希思小學（Amy Parks-Heath）的校長林迪李維斯（Lindy Lewis）實行了一個合作計劃，讓小學高年級的學生到學校的附設幼稚園幫忙，教導學齡前的孩童學習基本閱讀和算數，不過事前並沒有告知幼兒園孩童的家長。

事緣一名幼兒園女童的父親，來接女兒下課時，聽到女兒說有一名男生會一直摸其他小女孩的屁股，這位父親聽到後大吃一驚，趕忙向幼兒園老師報告這件事，沒想到詢問班上孩童後，發現受害者遠遠不止一位，許多女童都表示，被這名小六男童觸碰屁股、私處等部位。