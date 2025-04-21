美國小型飛機墜毀釀3死　一個月內第四宗致命空難

空難頻發！美國內布拉斯加州道奇郡（Dodge County）18日晚間發生小型飛機墜河事故，一架賽斯納180型（Cessna 180）飛機墜入普拉特河（Platte River），機上3名乘客全數罹難。 觀光直升機在紐約市墜毀 根據道奇郡警長辦公室發布的聲明，事故發生於當地時間晚間8點15分，墜機地點位於佛利蒙特（Fremont）市南方，距離奧馬哈（Omaha）西北約90公里處。當時飛機正沿着河道飛行時突然失事墜河，事故造成機上3人全數罹難，死者身分已確認，分別為43歲的威廉斯（Daniel Williams）、50歲的比廷格（Jeff Bittinger）和48歲的阿姆雷（Randy Amrein）。

這宗事故是美國近期發生的一連串航空事故之一。本月10日，一架觀光直升機在紐約市哈德遜河上空墜毀，造成一家五口及機師共6人死亡。隔天，另一架小型飛機在佛羅里達州博卡拉頓墜毀，機上3人全數罹難。12日，一架私人飛機在紐約哥倫比亞郡第二次降落時墜毀，同樣造成機上人員全數罹難。