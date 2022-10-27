美國小姐爆造馬性騷擾醜聞之際 泰國變性傳媒大亨2000萬美元收購環球小姐主辦機構

在國際選美會連爆造馬及性騷擾佳麗等醜聞的陰霾下，泰國變性傳媒大亨安妮(Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip)旗下的JKN環球集團(JKN Global Group)周三宣布，以2,000萬美元(約1.56億港元)成功收購主辦環球小姐選美的「環球小姐集團」(Miss Universe Organization，MUO)，指安妮將成為環球小姐舉辦71年來首位女掌舵人，而這項併購交易將擴大JKN的娛樂和消費品業務，並把MUO推廣至亞洲。
安妮在聲明表示，JKN「非常榮幸」能完成收購，並稱MUO對她公司的投資組合(portfolio)是「強大的策略補充」，「我們不僅尋求延續其(環球小姐選美)為多元背景、文化與傳統的熱情人士提供平台的成就，還尋求為下一代發展這個品牌」。JKN表示，該公司向IMG Worldwide提出收購，計劃藉由在亞洲擴張業務來進一步拓展MUO，同時發布新商品，包括護膚品、化妝品、生活用品、營養補充劑和飲品等。
由男變女的安妮是泰國名人，為媒體發行公司JKN的行政總裁兼大股東，該集團業務多元化，包括製作電視節目、銷售消費品等。安妮更投身幕前，演出泰國版大熱真人騷「Project Runway」及「Shark Tank」。在同性戀及跨性別者的議題上，她一向敢言，多年前創立非牟利組織，為跨性別者爭取權益。《曼谷郵報》報道，安妮年少時常作女性打扮，讀男校時受到同學欺凌，長大後事業有成，豪花4,000萬泰銖(約829萬港元)做變性手術。
特朗普曾為環姐選美會主腦
環球小姐是全球最大規模和受矚目的選美盛會，首屆於1952年舉行，至今在165個國家和地區轉播。美國前總統特朗普自1996年起共同持有MUO，多年來他一直是環球小姐選美的幕後主腦之一，直至2015年把股權轉售給IMG 為止。
隨著時代進步，國際選美變得更兼容並蓄，環球小姐於2012年取消禁止跨性別者參賽的規定，事緣一名加拿大參賽者因變性問題被取消資格後揚言會對主辦單位興訟，至18年西班牙小姐Angela Ponce成為首位變性佳麗。
美國小姐傳內定冠軍
選美離不開種種傳聞。英國《每日郵報》報道，選出美國代表參加環姐的美國小姐選美(Miss USA)，今屆爆出造馬醜聞。本月3日決賽中，由28歲佳麗R’Bonney Gabriel摘后冠，主辦單位卻被指內定冠軍，對菲律賓裔的Gabriel「特別照顧」，特意選出她為首位菲裔美國小姐。主辦單位Miss Brand Corporation的總監Crystle Steward受傳聞影響被停職，她於該公司任職高層的丈夫早前也捲入性騷擾年輕模特兒的醜聞而遭停職，他被指控於2018年傳送淫褻照片給參選佳麗。此外，不少美國小姐、學院小姐(Miss Academy)及品牌小姐(Miss Brand)的冠軍來自侯斯頓，有落選佳麗指控主辦單位偏愛德州參賽者。