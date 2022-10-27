美國小姐爆造馬性騷擾醜聞之際 泰國變性傳媒大亨2000萬美元收購環球小姐主辦機構

在國際選美會連爆造馬及性騷擾佳麗等醜聞的陰霾下，泰國變性傳媒大亨安妮(Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip)旗下的JKN環球集團(JKN Global Group)周三宣布，以2,000萬美元(約1.56億港元)成功收購主辦環球小姐選美的「環球小姐集團」(Miss Universe Organization，MUO)，指安妮將成為環球小姐舉辦71年來首位女掌舵人，而這項併購交易將擴大JKN的娛樂和消費品業務，並把MUO推廣至亞洲。

安妮在聲明表示，JKN「非常榮幸」能完成收購，並稱MUO對她公司的投資組合(portfolio)是「強大的策略補充」，「我們不僅尋求延續其(環球小姐選美)為多元背景、文化與傳統的熱情人士提供平台的成就，還尋求為下一代發展這個品牌」。JKN表示，該公司向IMG Worldwide提出收購，計劃藉由在亞洲擴張業務來進一步拓展MUO，同時發布新商品，包括護膚品、化妝品、生活用品、營養補充劑和飲品等。

由男變女的安妮是泰國名人，為媒體發行公司JKN的行政總裁兼大股東，該集團業務多元化，包括製作電視節目、銷售消費品等。安妮更投身幕前，演出泰國版大熱真人騷「Project Runway」及「Shark Tank」。在同性戀及跨性別者的議題上，她一向敢言，多年前創立非牟利組織，為跨性別者爭取權益。《曼谷郵報》報道，安妮年少時常作女性打扮，讀男校時受到同學欺凌，長大後事業有成，豪花4,000萬泰銖(約829萬港元)做變性手術。