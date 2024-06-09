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國際
2024-06-09 13:15:47

美國小姐｜大碼模特兒奪州選美冠軍　外界反應兩極

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美國小姐｜大碼模特兒奪州選美冠軍　外界反應兩極

6日，美國23歲女子米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）稱號，但她的外型使得這一結果引發巨大爭議。

據英國《每日郵報》（DailyMail）7日報道，米利肯是一名來自阿特莫爾（Atmore）的大碼模特兒，這並不是她第一次參加選美比賽，她稱成為阿拉巴馬小姐的夢想已經「醞釀了8年」。

但是，這一選美結果引發巨大爭議。有人質疑：「她的健康狀況極差，這對那些努力工作、堅持節食、真正成為選美皇后的年輕女孩來說是一種侮辱。」「這在阿拉巴馬州真的被認為有吸引力嗎？」也有網友表示力挺米利肯：「終於不用看千篇一律皮包骨、金髮碧眼的人了。」、 「認識她就會愛上她，她很美，很有風度和品味。」

基於「個性、自信和溝通」評分

對此，美國小姐選美大賽網站回應稱，該賽事旨在通過提升內在的自然美來樹立「積極的自我形象」 ，選美比賽的評分是基於「個性、自信和溝通」，牙套、眼鏡、皮膚問題、不同身高體重和外貌都是塑造獨特個性的一部分。

米利肯言對自己獲獎後的反應感到震驚，不過她也收到了來自世界各地的支持，一夜之間FB、IG漲粉超過2,500人。對於不友善的留言，她表示：「防止這種情況發生的最好方法就是傳播善意。我媽媽說得好——如果你不能說一些好聽的話，就甚麼也別說。 無論你的身體是甚麼樣子，無論你來自哪裏，你都可以做任何你想做的事。」

女性主義Podcast主持

米利肯同時也是女性主義Podcast《女生發亮吧》（Girls Gotta Glow）的主持人，該節目旨在增強女性信心並賦權女性，米利肯在節目介紹中表示：「渴望成為真實、原始和誠實的人，以激勵他人展現真實的自我」。

據報道，有數百名米利肯的支持者湧入留言稱願意向她提供贊助，包括從裙子到價值數千美元的美容產品，來幫助她進入下一輪。目前，米利肯正在為感恩節期間在佛羅里達州舉行的全美決賽做準備。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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